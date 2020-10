Los grandes apuntalan sus plantillas confirmando el poderío de la Premier

Técnico del Manchester City, Pep Guardiola. EFE/EPA/Marc Atkins / POOL EDITORIAL USE ONLY.

Londres, 5 oct (EFE).- Los grandes equipos de la Premier League apuntalaron y mejoraron sus plantillas de cara a una temporada encarnizada por el título, en la que el Chelsea se perfila como el ganador del mercado de fichajes y el Manchester United tuvo que hacer los deberes a última hora.

La Premier League plasmó su superioridad económica respecto al resto de ligas importando talento de Alemania, España e Italia y confirmándose como la gran liga del presente y del futuro cercano con fichajes como el de Thomas Partey, Timo Werner, Kai Havertz, Rodrigo Moreno, Ferran Torres y Donny Van de Beek.

Pese a que el mercado de fichajes cerró a la medianoche de este 5 de octubre a nivel internacional, los clubes ingleses podrán seguir traspasando jugadores con otros equipos ingleses hasta el viernes 16 de octubre.

- Arsenal:

Los 'Gunners' han mantenido la base de la temporada anterior y la han mejorado con varias incorporaciones en puestos importantes. En el centro del campo consiguieron la cesión de Dani Ceballos, por una temporada, procedente del Real Madrid, el fichaje de Gabriel, llegado del Lille por unos 30 millones de euros, y abonaron la cláusula de 50 millones para incorporar a Thomas Partey, del Atlético de Madrid.

Además, se trajeron al portero islandés Alex Runarsson, del Dijon, a Willian, como agente libre del Chelsea, y cerraron la incorporación de Pablo Marí, que estaba cedido desde enero, y de Cedric Soares, en la misma situación.

En el capítulo de salidas, la mayor venta fue la del portero argentino Emiliano Martínez, que se fue al Aston Villa por 21,5 millones de euros. También ha salido Matteo Guendouzi, cedido al Hertha de Berlín en el último día del mercado, y Lucas Torreira, dirección Atlético de Madrid.

- Chelsea:

Los agitadores del mercado. El club de Roman Abramovich ha sido desde el principio el club que ha apostado fuerte por esta ventana veraniega y se ha traído a Edouard Mendy, del Rennes por 24 millones, a Timo Werner, del RB Leipzig, a Hakim Ziyech, del Ajax de Amsterdam por 36 millones, a Thiago Silva, gratis, que acababa contrato con el Paris Saint Germain, a Ben Chilweell, del Leicester City, por más de 50 millones y a Kai Havertz, del Bayer Lerverkusen, por 80 millones.

Aun así, el club de Stamford Bridge no ha tapado los problemas en defensa y sigue sin tener un gran central. El que se ha quedado ha sido Kepa Arrizabalaga, pese a la competencia que le han traído de Mendy, que aún tiene mucho que demostrar.

Además de la marcha de Willian, también se fue Pedro, gratis a la Roma, Ross Barkley, cedido al Aston Villa, y Ruben Loftus-Cheek, en préstamo al Fulham.

- Everton:

Otro de los triunfadores del verano. Los de Carlo Ancelotti han sabido aprovecharse del mercado para fortalecer su escuadra y se trajeron supuestamente gratis a James Rodríguez, del Real Madrid, a Allan, del Nápoles, y a Abdoulaye Doucuré, del Watford, todos para reforzar el mediocampo.

Para rematar, el último día firmaron al defensa Ben Godfrey, del descendido Norwich City, por unos 22 millones.

El trabajo en los despachos ya ha dado sus frutos y los Toffees son, con cuatro jornadas disputadas, los líderes de la Premier League con cuatro victorias en cuatro partidos.

- Leeds United:

La idea de Víctor Orta, director deportivo del Leeds, era mantener el bloque que ascendió junto a Marcelo Bielsa, pero apañarlo con ciertas pinceladas y así ha sido.

El club de Elland Road se ha reforzado con dos futbolistas de la Liga como Rodrigo Moreno (Valencia, 30 millones) y Diego Llorente (Real Sociedad) y con Hélder Costa, que apenas contaba con minutos en el Wolverhampton Wanderers.

En los últimos minutos de mercado incorporaron también, por menos de 20 millones, a Raphinha, extremo del Rennes francés.

- Liverpool:

Una vez más Jürgen Klopp ha huido de grandes desembolsos y se ha centrado en tres parcelas concretas. El vigente campeón se ha traído a Kostas Tsimikas (Olympiakos, 13 millones) para suplir a Andy Robertson, a Thiago Alcántara (Bayern de Múnich, 28 millones) para dar calidad al medio, y a Diogo Jota (Wolves, 50 millones) para dar descanso al tridente de arriba y protegerse frente a lesiones.

Con las salidas de jugadores residuales como Rhian Brewster (Sheffield United, 25 millones), Dejan Lovren (Zenit, 12 millones) y Adam Lallana (Brighton), Klop mantiene el bloque del Liverpool campeón y además añade fondo de armario.

- Manchester City:

Algo parecido al Liverpool ha ocurrido en la zona celeste de Mánchester. El proyecto de Pep Guardiola solo ha necesitado de una pequeña capa de pintura este verano para lucir aún mejor, aunque sus resultados de comienzo de temporada no estén acompañando.

La directiva ha traído a Ferran Torres (Valencia, 23 millones), para la banda y para alternarse con Riyad Mahrez, y dos centrales, Nathan Aké (Bournemouth, 44 millones) y Ruben Dias (Benfica, 72 millones). Grandes desembolsos en defensa destinados a mejorar la parte del juego en la que más sufre el equipo de Guardiola.

En el capítulo de salidas, se fueron Leroy Sané, por casi 60 millones al Bayern de Múnich, Nicolás Otamendi, al Benfica, David Silva, gratis a la Real Sociedad, Claudio Bravo, con la carta de libertad al Real Betis, y Angeliño, cedido al RB Leipzig.

- Manchester United:

Los 'Diablos Rojos dejaron los deberes para el último momento. Durante buena parte del verano parecía que Donny Van de Beek (Ajax, 43 millones) sería la única incorporación de un equipo que sufre mucho en defensa y que no tiene un 'nueve' puro en el equipo.

Sin embargo, sobre la bocina se trajeron a Alex Telles, lateral izquierdo del Oporto, por 17 millones, a Amad Diallo, joven perla del Atalanta que llegará en enero, y a Edinson Cavani, que viene gratis, tras terminar su contrato con el Paris Saint Germain y firma una temporada con los 'Diablos Rojos', con opción a una más.

En cuanto a las bajas, los de Mánchester se libraron del abultado sueldo de Alexis Sánchez, rumbo al Inter de Milán, cedieron al lateral Diogo Dalot al Milán y vendieron a Chris Smalling al Roma.

- Tottenham Hotspur:

Constantemente en las portadas por la cesión de Gareth Bale, procedente del Real Madrid. El galés llega por una temporada, aunque está por ver su adaptación al equipo que lideró en su día, tras aterrizar lesionado y perderse el inicio de temporada.

Junto a él también llegó Sergio Reguilón, este vendido, aunque con opción de compra para el club de Chamartín.

Además, se trajeron a Matt Doherty, buen carrilero del Wolverhampton Wanderers, a Carlos Vinicius, como suplente de Harry Kane, a Joe Hart, como tercer portero, y a Pierre-Emile Hojbjerg, dotando a Mou de más opciones en el medio.

No necesitó vender Daniel Levy, que vio marcharse a Jan Vertonghen gratis al Benfica y cedidos a Ryan Sessegnon, al Hoffenheim, y a Olivier Skipp, al Norwich City.

- Wolverhampton Wanderers:

Para sorpresa de absolutamente nadie, el Wolves sigue reclutando portugueses. Nelson Semedo (Barcelona, 40 millones) y Fabio Silva (38 millones) llegaron para sumar al ayudar a los de Nuno Espirito Santo, cuya mejor adquisición este mercado seguramente haya sido quedarse a Raúl Jiménez, que además ha renovado hasta 2024, y a Adama Traoré.

- Resto de la Premier:

Del resto de la liga, el Leicester City ha invertido principalmente en dos fichajes, el del centrocampista Timothy Castagne, del Atalanta, 23 millones y que ha caído de pie en la Premier siendo nominado a jugador del mes, y el central Wesley Fofana, que le ha costado 33 millones.

Además, los Foxes, que buscan meterse un año más en Europa, han conseguido la cesión del delantero turco Cengiz Under, de la Roma.

Otro que ha invertido notablemente ha sido el Aston Villa, para tratar de evitar el sufrimiento de la temporada pasada. Ollie Watkins, que ya suma un 'hat trick' ante el Liverpool, llegó por 33 millones, Bertrand Traoré, por casi 20, y Emiliano Martínez por 21,5.