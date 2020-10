Lanzan en Brasil la novela "La perra", de la colombiana Pilar Quintana

La escritora colombiana Pilar Quintana. EFE/LUIS EDUARDO NORIEGA A./Archivo

Río de Janeiro, 6 oct (EFE).- "A cachorra" ("La perra"), la cuarta y más exitosa novela de la escritora colombiana Pilar Quintana, será lanzada en Brasil el 10 de noviembre próximo, anunció este martes la editora Intrínseca, que adquirió los derechos de la obra para el gigante latinoamericano.

La obra, traducida al portugués por Livia Deorsola, llega a Brasil avalada por las exitosas críticas que ha obtenido en países como España y por el Premio Biblioteca Narrativa de Colombia, que obtuvo en 2018.

La novela corta (160 páginas) y cruda que aborda el menosprecio en las pequeñas poblaciones a las mujeres que no pueden tener hijos fue publicada inicialmente por Penguin Random House y sus derechos ya han sido vendidos a diez países.

La propia Quintana (Cali, 1972) podrá promoverla en Brasil gracias a que, según confirmó este mismo martes Intrínseca, la escritora fue una de las invitadas para la edición de este año de la Fiesta Literaria Internacional de Paraty (Flip), el mayor evento de promoción de la literatura y de los escritores de Brasil.

Pese a que la decimoctava edición de la Flip, prevista para entre el 3 y el 6 de diciembre, será virtual debido a la pandemia por el coronavirus, la autora participará en las conferencias del evento y podrá conversar con los lectores sobre su obra.

Según la editora, la primera publicación en Brasil de la considerada como "una de las principales voces de la literatura latinoamericana actual" es una novela "contundente sobre las vidas marginadas en un contexto bastante familiar para los lectores de la región".

La novela transcurre en una pequeña población del Pacífico colombiano, una de las regiones más pobres del país, y tiene como argumento el deseo de la protagonista, Damaris, de ser madre.

La protagonista adopta una perra para olvidar la frustración de no poder embarazarse y llenar el vacío de la falta de un hijo y de su soledad pese a vivir junto al marido, pero la presencia del animal despierta sus instintos protectores y emociones dispares que alteran totalmente su existencia.

Quintana, que vivió nueve años en el Pacífico, tuvo su primer hijo a los 40 años y relata que escribió toda la novela en el celular mientras le daba pecho a su hijo.

La colombiana, que en 2007 fue seleccionada por el "Hay Festival" como uno de los 39 escritores con hasta 39 años más relevantes de América Latina, participó en el Programa Internacional para Escritores de la Universidad de Iowa.

Ha publicado también las novelas "Cosquillas en la lengua" (Planeta, 2003), "Coleccionistas de polvos raros" (Norma, 2007) y "Conspiración iguana" (Norma, 2009), así como la colección de cuentos "Caperucita se come al lobo" (Cuneta, 2012).