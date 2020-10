La India homenajeará con presentación virtual a Celia Cruz en su natalicio 95

La cantante La India. EFE/Kena Betancur/Archivo

San Juan, 6 oct (EFE).- La cantante de origen puertorriqueño Linda Bell Viera Caballero La India homenajeará el próximo 24 de octubre en una presentación virtual a la legendaria artista cubana Celia Cruz, como regalo por la conmemoración de su natalicio 95.

El concierto, "India and Friends: Homenaje a la reina Celia Cruz", que ofrecerá "La princesa de la salsa", nombre que le atribuyera la propia Cruz, será transmitido desde el Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré de San Juan, según informaron este martes los representantes de La India en un comunicado de prensa.

En la presentación, producida por MEG Events y La Música, La India interpretará un puñado de los éxitos de la inolvidable estrella de la música para celebrar su legado y los 95 años de su natalicio.

"Personalmente es un privilegio poder brindarle un homenaje a mi madrina, 'La reina de la salsa', 'La guarachera del mundo', la gran Celia Cruz", expresó La India en el comunicado de prensa.

La artista puertorriqueña sostuvo que "durante muchos años" los seguidores de Cruz le cuestionaban "el por qué yo no le rindo un homenaje", pues debido a su cargada agenda de presentaciones, nunca lo había podido lograr hasta ahora.

"Ahora más que nunca nace en mi corazón y alma honrarla eternamente y agradecerle todo el apoyo que me brindó ese ángel que nos contagió con su dulzura y azúcar", destacó La India sobre Celia Cruz, una de las figuras más emblemáticas del género caribeño de la salsa.

La India, a su vez, resaltó que su homenaje a Cruz lo hará desde el CBA de San Juan "junto a mis amigos, así como los mejores músicos del planeta Tierra", con quienes celebrarán la herencia musical de Cruz, "que vivirá para siempre".

"Sé que mi madrina y su 'Cabecita de algodón' (apodo que llevaba el también músico cubano Pedro Knight, viudo de Cruz) me estarán viendo y apoyando como siempre. Espero que el 24 de octubre disfruten de mi homenaje a nuestra reina, mi madrina Celia Cruz, reina eterna de la salsa. ¡Azúcar!", añadió La India.

La preventa para acceder al concierto virtual desde una de las salas de conciertos de mayor prestigio en Puerto Rico, ya está disponible a un costo de 8 dólares a través de la página web www.lamusica.com.