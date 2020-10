La familia del funcionario ejecutado por Pionyang pide a la ONU una investigación

Lee Rae-jin, hermano mayor del funcionario ejecutado por Pionyang durante la lectura de un comunicado ante la prensa este martes en Seúl. EFE/EPA/YONHAP

Seúl, 6 oct (EFE).- La familia de un funcionario surcoreano que fue ejecutado recientemente por tropas norcoreanas pidió hoy a las Naciones Unidas que realice una investigación al respecto después de que Pionyang no haya respondido a la solicitud de Seúl de realizar pesquisas de manera conjunta.

Lee Rae-jin, hermano mayor del funcionario, realizó la petición en una rueda de prensa celebrada frente a la oficina de Derechos Humanos que Naciones Unidas tiene en Seúl.

Lee pidió al organismo una "investigación justa y objetiva" y expresó su deseo de que un "incidente similar no se repita en el futuro", según declaraciones que recoge la agencia Yonhap.

Aunque la oficina no le respondió directamente, poco después publicó un mensaje en la red social Twitter en el que consideró que ambas Coreas deberían "llevar a cabo con prontitud una investigación imparcial y efectiva y hacer públicos sus hallazgos".

La familia del funcionario, que murió el pasado 22 de septiembre por los disparos de tropas fronterizas que lo encontraron a la deriva en aguas territoriales norcoreanas, ha culpado también al Gobierno sureño de no proteger al hombre y de acusarlo de querer desertar al Norte.

Dado que las versiones del Norte y Sur sobre el incidente no coinciden, también ha solicitado a las autoridades que revelen material audiovisual supuestamente captado por la inteligencia militar, algo a lo que el Ministerio de Defensa se ha negado argumentando que se trata de material clasificado que compromete la seguridad nacional.

Seúl confirmó el pasado miércoles que el funcionario, que desapareció el 21 de septiembre cuando trabajaba de primer oficial en un buque del Ministerio de Pesca cerca de la frontera marítima en el Mar Amarillo, había muerto por disparos del ejército norteño, que incineró después su cadáver.

En cambio, Pionyang defiende que el hombre dio muestras de querer huir y que le dispararon y procedieron a quemar después el "objeto flotante" al que se agarraba (no su cadáver), respetando en todo momento sus protocolos norcoreanos de seguridad fronteriza y epidemiológica.