La eurozona descarta empezar a retirar ya el apoyo fiscal por la pandemia

El irlandés, Paschal Donohoe, presidente del Eurogrupo. EFE/EPA/HAYOUNG JEON / Archivo

Bruselas, 5 oct (EFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, consideran que será necesario mantener las medidas de apoyo fiscal en los próximos meses ante la persistencia de la pandemia de coronavirus, pero preparando ya la transición gradual de la fase de emergencia a la de recuperación.

"Hay el reconocimiento de que tendremos que empezar el camino para ver cómo podemos reducir el déficit y volver a la posición económica saludable en que estábamos antes de la pandemia, pero hay un claro consenso en el Eurogrupo de que ahora no es el momento para ese cambio", dijo el presidente de este foro, Paschal Donohoe, en una rueda de prensa tras la reunión telemática de los ministros.

Donohoe señaló que la intención de momento es mantener la posición presupuestaria adoptada en 2020, por la que los países han utilizado medidas como exenciones de impuestos, ayudas al empleo o programas de liquidez para mantener a flote la economía que han mermado sus ingresos o aumentado su gasto público, llevando a un incremento de sus niveles de déficit y deuda.

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, coincidió en que las políticas fiscales de los Diecinueve "deberían seguir apoyando la recuperación el año próximo" y confirmó que en 2021 seguirá activa la cláusula de salvaguarda, por la que se suspendieron temporalmente las normas de disciplina fiscal comunitarias para permitir una contundente respuesta a la pandemia.

De momento los ministros no han entrado a debatir cuándo se deberían reactivar estas reglas, que fijan topes al déficit y la deuda públicos, ni qué criterios se seguirán para decidir cuándo es adecuado hacerlo, algo que tendrán que hacer junto con la Comisión.

Gentiloni indicó que la discusión se espera para el año próximo y se llevará a cabo, en todo caso, cuando haya "más certeza sobre el entorno económico".

El comisario advirtió, no obstante, de que estas medidas de apoyo fiscal "tendrán que elegirse cuidadosamente", de modo que sean "bien enfocadas y temporales" y se revisen regularmente para comprobar que son efectivas.

Y subrayó que estas acciones más centradas en dar una respuesta de "emergencia" tendrán que combinarse en 2021 con otras destinadas a promover una recuperación duradera, ya que "la transición entre la fase de la pandemia y la postpandemia" será "gradual".

"No estamos en una emergencia como la de marzo, pero todavía vivimos con el virus", dijo.

La intención de los Diecinueve es "orientar gradualmente sus presupuestos hacia medidas de recuperación, mientras se mantiene la flexibilidad para reaccionar rápido ante eventos inesperados", confirmó Donohoe.

Las prioridades pasarán por impulsar la transformación económica de la eurozona, generar potencial de crecimiento, abordar las transiciones digital y ecológica o atajar las divergencias económicas en el área de la moneda única, y tendrán que reflejarse en los planes que presentarán próximamente los países a la Comisión para recibir ayudas del Fondo de Recuperación.

Además, el Eurogrupo dio su respaldo al holandés Frank Elderson para sustituir en el directorio ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) al luxemburgués Yves Mersch, cuyo mandato termina el próximo 14 de diciembre.

El candidato neerlandés, director ejecutivo de supervisión del Banco de Países Bajos, se impuso al esloveno Bostjan Jazbec, director de Planificación y Decisiones de Resolución de la Junta Única de Resolución (JUR) europea.

La designación formal correrá a cargo de los ministros de Economía y Finanzas de toda la UE en su encuentro virtual del martes, tras lo cual la Eurocámara y el BCE tendrán que dar su opinión sobre el elegido, aunque estas no son vinculantes, de modo que los líderes de la UE podrían confirmar el cargo oficialmente en su cumbre de diciembre.

La llegada del holandés supondría que cinco de los seis sillones del directorio ejecutivo del BCE queden en manos de las cinco mayores economías de la eurozona.

Este órgano está presidido por la francesa Christine Lagarde; tiene como vicepresidente al español Luis de Guindos, y el resto de miembros son el italiano Fabio Panetta, la alemana Isabel Schnabel y el irlandés Philip Lane, el único cuyo país no se cuenta entre las economías más grandes del euro.