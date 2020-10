Gareca critica lo barato que le salió al Newcastle fichar al peruano Vilca

Ricardo Gareca, director técnico de Perú. EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Lima, 6 oct (EFE).- El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, crítico este martes el módico precio que el Newcastle inglés pagó para fichar al centrocampista peruano Rodrigo Vilca, que ya ha sido convocado una vez para la selección absoluta, donde el mes pasado realizó una semana de entrenamientos.

Vilca, de 21 años, viajó el lunes a Inglaterra para incorporarse al club de las 'urracas' después de que se hiciese oficial su traspaso desde el Deportivo Municipal de Lima, que a cambio recibió unos 280.000 euros, según medios locales.

"No me gusta en cuánto se vendió. El jugador peruano debe cotizar mucho más. Es necesario que nosotros fortalezcamos nuestro mercado, porque estamos hablando de países muy poderosos", señaló Gareca en una conferencia de prensa virtual previa al duelo de la selección peruana contra su par de Paraguay.

El técnico argentino también expresó su disconformidad con que Vilca no vaya directamente al primer equipo del Newcastle, sino que jugará inicialmente para el filial.

"Deseo que no sea un caso donde vaya a una institución y de pronto esté deambulando por todos lados porque la finalidad es ver qué pasa. Hubiese preferido un afianzamiento en la primera división", admitió Gareca.

"Es un muchacho que ya ha sido convocado a la selección. Hay que seguir observándolo y desearle todo lo mejor porque es un bien del fútbol peruano", añadió.

El seleccionador deseó que Vilca pueda triunfar en el Newcastle y reiteró que desde su cuerpo técnico se le hará un seguimiento para tenerlo en cuenta en futuras convocatorias.

El centrocampista, que tiene pasaporte español ya que vivió en España desde los 2 hasta los 11 años, se formó en César Vallejo y desde 2018 vestía la camiseta del Municipal, la misma que en épocas pasadas han lucido leyendas del fútbol peruano como Hugo 'Cholo' Sotil.