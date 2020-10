Fútbol/Selección.- Kepa: "No vivo la situación soñada ni esperada, pero tengo confianza en darle la vuelta"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El internacional español Kepa Arrizabalaga ha asegurado que se siente "fuerte" y "con confianza" a pesar de no ser titular en el Chelsea, una situación que no es "ni la soñada ni la esperada" y a la que espera "darle la vuelta", y ha afirmado que solo le queda "trabajar" para superar estos "altibajos".



"Me encuentro bien, fuerte, con confianza. Quizás no sea la situación soñada ni esperada, pero durante la carrera de futbolista nos toca vivir momentos así. Estoy trabajando con tranquilidad y con la confianza de darle la vuelta, de trabajar, y de que cuando me toque jugar pueda hacerlo lo mejor posible", señaló en rueda de prensa desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).



El guardameta vasco no ha gozado en este inicio de curso de la confianza del entrenador 'blue', Frank Lampard, que aseguró que era suplente por su rendimiento. "Son sus palabras. Cada entrenador tiene una manera de comunicar, de hablar en rueda de prensa. No puedo valorar lo que dice cada uno, siento la confianza del club y de la selección. Tengo dos grandísimos entrenadores", apuntó.



A pesar de ello, se siente "futbolista cada día". "Me siento fuerte, muy bien en la selección y en el Chelsea. Estoy en un club 'top' mundial y una selección 'top' mundial, y me siento muy afortunado de pertenecer a estos dos equipos", dijo, aunque ya piensa en revertir la situación. "En la vida del futbolista hay altibajos. Lo que está en mi mano es trabajar; he demostrado el nivel que tengo y confío en él y lo seguiré demostrado. Es el momento de tener tranquilidad y confiar en uno mismo. Si tengo la oportunidad de jugar partidos, trataré de aprovecharlo", manifestó.



Sin embargo, todavía no piensa en la posibilidad de abandonar el Chelsea en el mercado invernal si sigue sin jugar. "Todos los jugadores queremos jugar, yo también. No me planteo más allá del día a día. En el fútbol es muy difícil mirar a medio-largo plazo. Lo más cercano ahora es la selección y mi foco está puesto en estos tres partidos", advirtió.



En este sentido, aseguró que no había hablado con el seleccionador sobre el hecho de que no jugar con el conjunto inglés pueda cerrarle las puertas de la Eurocopa 2021. "No hemos hablado de la Eurocopa. Quiero jugar, no hace falta que Luis Enrique me diga nada, trabajaré para eso. Ojalá en la siguiente rueda de prensa hablemos de que estoy jugando", indicó.



"Me fui con 23 años al Chelsea, un 'top' mundial. Real Madrid, Barcelona y Atlético son 'top' y tienen grandísimos porteros. Considero que estoy en un club del mismo nivel, un proyecto muy ilusionante. Estoy muy feliz de estar en el equipo en el que estoy", continuó ante la pregunta de si se marchó demasiado joven a la Premier.



Sobre la selección, explicó que "el nivel en la portería es muy alto". "Siempre es un motivo de felicidad sentir la confianza del seleccionador. Él elige el mejor once para cada partido. Cuando me toque jugar, intentaré hacerlo lo mejor posible, y cuando no me toque jugar, intentaré sumar lo máximo posible", subrayó, antes de hablar de Unai Simón. "Unai hizo una grandísima temporada. El Athletic es un equipo al que sigo, en el que tengo muchísimos amigos, y le deseo lo mejor", explicó.



Por último, sobre el amistoso de este miércoles ante Portugal, Kepa avisó de que deberán emplearse a fondo para "tapar" no solo a Cristiano, sino a la cantidad de "jugadores desequilibrantes" de ataque que tiene el combinado luso. "Cristiano es uno de los mejores jugadores de la historia. Aparte de Cristiano, Portugal tiene una grandísima selección con jugadores desequilibrantes arriba. Trabajaremos el partido y trataremos de taparle de la mejor manera", concluyó.