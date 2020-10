Fútbol.- Vinicius Jr: "Es un lujo trabajar con Zidane, lo explica todo claro"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El delantero brasileño Vinicius Jr reconoció este martes que le parece "un lujo trabajar" con Zinédine Zidane como técnico, sobre todo porque el francés "lo explica todo claro", y advirtió que todavía sigue "aprendiendo y evolucionando para ayudar ahora y en el futuro" al conjunto madridista.



"Es un lujo trabajar con Zidane, habla mucho con nosotros y lo explica todo claro. Le da minutos a todos los jugadores y eso es lo más importante para tener a toda la plantilla tranquila. Todos sabemos que vamos a tener minutos", explicó Vinicius en el programa 'Real Madrid Conecta'.



El extremo recordó que llegó con 18 años al conjunto madridista y que "todo era nuevo" para él. "Sigo aprendiendo y evolucionando para ayudar al Real Madrid ahora y en el futuro. Trabajo mucho, en el club y en casa, y llevo un descanso y una alimentación correctos para estar en mi mejor versión. Voy a seguir mejorando mucho para ayudar en todos los aspectos", apuntó.



El brasileño, que dejó claro que su "deseo es conseguir el triplete", aseguró que no tiene "miedo a perder el balón". "Voy a seguir siempre así para que las personas crean en mí y ayudar al equipo, porque mi atrevimiento ayuda mucho cuando estamos perdiendo o empatando", recalcó.



"Estoy muy bien, contento por mi momento y por el del equipo porque estamos en el liderato. Tenemos que seguir así, trabajando y mejorando las cosas que no estamos haciendo en los partidos", añadió Vinicius, que cree que "esta temporada es diferente a las demás". "Nos está costando un poco arrancar, pero cuando todos volvamos tras el parón de selecciones volveremos mejor para estar arriba", afirmó.



El brasileño marcó el 0-1 el pasado domingo ante el Levante, un gol de bonita factura. "Controlé el balón muy bien, tuve tiempo para pensar y mirar donde poner la pelota. La puse donde quería para hace el 1-0 y después conseguimos ganar el partido, que es lo más importante", manifestó.



Sobre su relación con Karim Benzema, confesó que el francés "es un ídolo" y que "es un lujo jugar con él". "Siempre que estamos juntos hablamos sobre lo que puede ayudarme y en lo que puedo mejorar. Desde mi llegada me ha ayudado para estar tranquilo y elegir bien la jugada. Es uno de los mejores y puede ayudarme mucho", señaló.



"Es un sueño jugar con todos los jugadores que están aquí, por eso aprovecho todos los momentos con ellos y escucho mucho. Siempre me ayudan y saben que aprendo con ellos", prosiguió Vinicius, que esta temporada lleva el dorsal '20' porque fue con el que debutó en el Flamengo y le ha dado "suerte".



Finalmente, el atacante fue preguntado por el próximo Clásico de finales de octubre en el Camp Nou y que será sin público por la pandemia. "Todo es muy raro, pero tenemos que estar más concentrados y atentos. Es un partido que puede definir un campeonato, como en la temporada pasada y aunque los aficionados no estén en el campo, van a dar su energía desde casa y van a estar en nuestra cabeza y nuestro corazón", sentenció.