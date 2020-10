Fútbol.- La Serie A confirma que el resultado del Juventus-Nápoles está "sub júdice"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Juez único de competición de la Serie A italiana, Gerardo Mastrandrea, dijo que el resultado del partido que enfrentaba el pasado fin de semana a la Juventus contra el Nápoles está "sub júdice" después de que los napolitanos no pudiesen viajar a Turín por el positivo por coronavirus de dos de sus jugadores.



Mastrandrea señaló que el resultado sigue bajo su estudio, sin ratificar el 3-0 que -según el protocolo de la competición tras la COVID- debería ser el marcador en favor del equipo que sí comparece en el estadio. En este caso, la Juventus de Turín, que no tenía positivos en su plantilla.



El Nápoles no se resigna y ya ha solicitado de forma oficial la celebración del partido cuando sea posible y una fecha para su disputa. En cualquier caso, el juez Mastrandrea tendrá que decidir de manera firme para saber qué ocurre con este partido.