Fútbol.- Deschamps: "Griezmann nunca se queja, pero para mostrar su potencial es mejor que esté en su mejor posición"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El seleccionador nacional de Francia, Didier Deschamps, mostró su parecer sobre el actual momento que está viviendo Antoine Griezmann en el FC Barcelona y aseguró que el delantero "nunca se queja" de dónde juega, pero que para que pueda ofrecer "todo su potencial es mejor que esté en su mejor posición", que sería en su opinión algo más centrada y no en banda.



"Hablo con él y le veré más tarde, pero estoy seguro de que no está contento con esta situación (en el FC Barcelona)", indicó Deschamps este martes en rueda de prensa. "Antoine nunca se queja, pero para dar todo su potencial siempre es mejor que un jugador esté en su mejor posición", añadió.



El técnico dejó claro que no quiere "interferir" con el uso de los internacionales 'bleus' en sus clubs, "ya sea en el Barça o en cualquier otro lugar". "Antoine está jugando en la derecha en este momento. Es verdad que Koeman dijo, y le dijo a él, que no entendía que soliese jugar en una posición más central, pero Antoine también debe adaptarse", advirtió.



El exjugador opinó que el delantero "es aún más efectivo cuando está en el corazón del juego, cuando es capaz de tocar mucho el balón". "En esa posición, tiene la posibilidad de venir y ayudar también en el mediocampo", apuntó.



Deschamps también recalcó que hay que tener "en cuenta las diferentes situaciones del Barça, el sistema y los jugadores", pero cree que en un costado, Griezmann "no tiene la capacidad de desbordar rivales como los demás". "Necesita tocar mucho el balón, es inteligente en sus movimientos", sentenció.