Fútbol.- Berenguer: "Si fuera anti Athletic no estaría aquí"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El nuevo jugador del Athletic Álex Berenguer ha aclarado que tenía "muchas ganas" de fichar por el equipo rojiblanco y que no le ha "tenido que convencer nadie", reivindicando que "si fuera anti Athletic" no había dado este paso.



Fichado del Torino por 10 millones fijos más 1,5 en variables, tal y como confirmó el director deportivo Rafa Alkorta, la contratación se ha encarecido 1,5 millones debido a una cláusula 'anti Athletic' que metió el antiguo club de Berenguer, Osasuna, para firmar su traspaso al club italiano.



"Tenía muchas ganas de venir al Athletic y no me han tenido que convencer para nada. Si yo fuera anti Athletic no estaría aquí. Estoy contento de todo lo que ha hecho la directiva y le dará las gracias dándolo todo en el campo y peleando por esta camiseta. No tengo ninguna presión", señaló Berenguer en su rueda prensa.



El extremo destacó que en Italia se ha convertido en "un jugador más completo". "Me he curtido en el fútbol italiano. He jugador algún partido de lateral y si el entrenado me pide jugar de lateral lo haré. Siempre me sentido más cómodo por la izquierda, pero no tengo ningún problema en jugar por la derecha", valoró.



Tras debutar frente al Alavés, el pamplonés, que tiene una cláusula de rescisión de 60 millones, indicó que en el Athletic se ha "encontrado con un grupo único que parece una familia". "Me han acogido como uno más y estoy súper contento. Trabajan como animales y sacaremos esto adelante seguro, al cien por cien. Yo puedo aportar en varias posiciones de ataque y asociarme muy bien con la gente que juega en ataque", se ofreció.



Por su parte, Alkorta reconoció que llevaban "bastante tiempo siguiendo a Álex". "Cuando hemos podido hincarle el diente lo hemos hecho. Es un jugador muy versátil que puede jugar en todas las posiciones del ataque y 90 partidos en la liga italiana curten mucho. Esperamos que nos ayude mucho con todo lo que sabe, que es mucho", deseó.