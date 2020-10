Francia.- El Gobierno francés elimina el término "separatismo" del proyecto de Macron para hablar de "laicidad"

01/09/2020 El ministro del Interior de Francia, Gerald Darmanin. POLITICA EUROPA FRANCIA EUROPA INTERNACIONAL AURELIEN MORISSARD / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, ha anunciado que el término "separatismo" ya no formará parte del nombre del proyecto de ley presentado la semana pasada por el presidente, Emmanuel Macron, para combatir el islamismo radical, y que, en cambio, se incluirá el término "laicidad".



Macron habló abiertamente de luchar contra el "separatismo islámico" cuando presentó el viernes este esperado proyecto, que contempla entre otras medidas una ampliación de la prohibición del uso del velo, el endurecimiento de los controles sobre las asociaciones musulmanas y modificaciones en el sistema escolar y de formación islámica.



Darmanin ha explicado este martes en Radio Classique que "la idea es luchar contra el separatismo principal que es el islam radical", pero acto seguido ha matizado que "no es el único objeto del texto". Así, para ampliar su alcance semántico, pasará a ser el "proyecto de ley de refuerzo de la laicidad y los principios republicanos".



El ministro ha adelantado que habrá algunas modificaciones "al margen" de la ley de 1905 que establece la separación entre Iglesia y Estado en Francia, de tal forma que la prohibición que ya contempla dicha normativa de hacer proselitismo político en lugares de culto vaya acompañada de permisos para imponer sanciones.



LE PEN VE "ALGUNAS INTUICIONES"



La política ultraderechista Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional, ha valorado que el discurso de Macron incluyó "algunas intuiciones" que van en el buen camino hacia la lucha contra el islamismo radical, pero ha asegurado que, más allá de "nombrar" la amenaza, no ha impulsado medidas que se puedan considerar "eficaces".



"Tengo la impresión de que el presidente de la República piensa que decir es lo mismo que hacer", ha planteado Le Pen, en declaraciones a RTL. La excandidata presidencial, que quiere volver a presentarse en 2022, ha abogado por prohibir la financiación extranjera de las mezquitas y por ampliar al sector privado la imposición del laicismo.