Florida se acerca a las 15.000 muertes por COVID-19 y sube tasa de contagios

Es la primera vez en quince días que la tasa de contagios diaria supera el 5 %. La tasa reportada este lunes, que corresponde a las pruebas realizadas el día anterior, fue de 3,93 %. EFE /Giorgio Viera /Archivo

Miami, 6 oct (EFE).- El estado de Florida (EE.UU.) reportó este martes 2.251 casos nuevos de contagios por la enfermedad COVID-19, 836 más que la jornada anterior, mientras las muertes confirmadas también aumentaron de 41 a 55 en 24 horas, acercándose a las 15.000 en total, y la tasa de positividad subió a 5,26 %.

Es la primera vez en quince días que la tasa de contagios diaria supera el 5 %. La tasa reportada este lunes, que corresponde a las pruebas realizadas el día anterior, fue de 3,93 %.

Los totales desde el 1 de marzo en el denominado "estado del sol" están ahora en 720.125 casos y 14.945 muertes, contando 178 decesos de personas no residentes en Florida, indicó el reporte del Departamento de Salud.

Este martes, el gobernador estatal, Ron DeSantis, presentó unos test de bolsillo, o pruebas rápidas, que van a comenzar a distribuirse a nivel estatal en centros prioritarios.

Acompañado por el director de la División de Manejo de Emergencias del estado, Jared Moskowitz, el gobernador ofreció una conferencia de prensa en el Center for Advanced Healthcare en The Villages, un centro de salud que pertenece al condado de Sumter, en la región central floridana.

A finales de septiembre, DeSantis anunció que Florida recibiría 6,4 millones de pruebas rápidas de coronavirus de una compra realizada por el Gobierno federal.

Los centros de ancianos y las comunidades de jubilados, así como las escuelas, van a tener prioridad en la entrega de esas pruebas, que pueden dar resultados en 15 minutos, según indicó hoy DeSantis.

Este martes entran en vigor nuevas pautas de distanciamiento social y uso de mascarillas en el condado Miami-Dade, el más afectado de Florida y el segundo con más casos en el país, detrás del de Los Ángeles.

Una enmienda a la Orden de Emergencia 20-20, firmada en las últimas horas por el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, exime ahora de usar mascarilla a quienes estén estacionarios al aire libre con una distancia con otras personas de 10 pies (3 metros). Anteriormente la distancia de seguridad era de 6 pies (1.80 metros).

Además, aquellos que realizan "ejercicios vigorosos" al aire libre también están exentos de usar mascarilla, indica la nueva normativa.

Miami-Dade añade hoy a su cuenta 15 fallecimientos, el mayor número de muertes por la COVID-19 en todo el estado en las últimas 24 horas, mientras en el sureste del estado se reportan seis de Broward, dos en el condado de Palm Beach y uno en el de Monroe, donde están los turísticos Cayos de la Florida.

Los totales de casos y decesos en estos condados desde el inicio de la pandemia son, respectivamente:

Miami-Dade: 172.849 y 3.349; Broward: 78.136 y 1.429, Palm Beach: 47.244 y 1.396, y Monroe: 1.886 y 23.

Estados Unidos alcanzó este lunes la cifra de 7.453.582 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 210.117 fallecidos por la enfermedad COVID-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.