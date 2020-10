Estados Unidos.- La Audiencia Nacional acuerda prisión sin fianza para el creador del antivirus McAfee, reclamado por EEUU

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado el ingreso en prisión sin fianza del multimillonario estadounidense John David McAfee, creador del famoso antivirus McAfee, que fue detenido el pasado 3 de octubre en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. Reclamado por EE.UU. por delito fiscal, declaró ante el magistrado el día 4 por videoconferencia desde un juzgado de El Prat.



Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que McAfee permanece así en prisión a la espera de que tenga lugar la vista para su extradición a EE.UU., que lo reclama por delitos relacionados con la evasión de impuestos.



McAfee quedó a disposición del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, el que estaba de guardia, tras su detención por una alerta activada por INTERPOL, según añaden fuentes policiales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha asegurado que está investigado por los delitos de evasión de impuestos y de omisión internacional de presentación de declaración de impuestos, según ha informado



Según el fiscal estadounidense, obtuvo millones en ingresos promoviendo criptomonedas, trabajos de consultoría, conferencias y venta de los derechos de la historia de su vida para un documental. Estas actividades le generaron unos considerables ingresos, a pesar de lo cual entre 2014 y 2018 no presentó declaraciones de impuestos.



En caso de ser considerado culpable, se enfrentaría a una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo de evasión de impuestos y de un año por cada cargo al no declarar impuestos. McAfee también se enfrenta a un período de liberación supervisada, restitución y sanciones monetarias.



La acusación no alega que durante estos años McAfee haya recibido ingresos o haya tenido alguna conexión con la empresa antivirus que lleva su nombre. Durante esos años, el magnate supuestamente eludió su obligación tributaria al ordenar que sus ingresos se pagaran en cuentas bancarias y cuentas de intercambio de criptomonedas a nombre de los nominados.



La acusación formal alega además que McAfee intentó evadir el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS, en inglés), la Hacienda de EEUU, ocultando activos, incluidos bienes inmuebles, un vehículo y un yate, a nombre de otros.