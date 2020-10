España.- El Congreso zanja las protestas de PP y Cs por los ataques a la Corona y PSOE recuerda cosas peores sin castigo

18/03/2020 La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, preside el pleno celebrado este miércoles para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explique la declaración del estado de alarma y las medidas para paliar las consecuencias de la pandemia provocada por el coronavirus, en Madrid (España), a 18 de marzo de 2020. POLITICA Pool



Batet reitera su preocupación por el tono de los debates pero insiste en defender una interpretación amplia de la libertad de expresión



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La Mesa del Congreso ha rechazado los escritos de protesta del PP y de Ciudadanos por los ataques a la Monarquía vertidos en la última sesión de control, y a ello ha contribuido la nota de los letrados recordando que "no procede revisar" las actuaciones de la presidenta, Meritxell Batet, en el ejercicio de su responsabilidad de dirigir los debates en el hemiciclo.



Además, el PSOE ha argumentado que cosas peores se decían contra la Monarquía cuando presidían el Congreso Jesús Posada o Ana Pastor, del PP, y entonces nadie protestaba ni se pedía que se retiraran las palabras del orden del día.



El incidente de la semana pasada tuvo lugar cuando el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, aseguro que a Felipe VI le había votado Franco y que es el diputado 53 de Vox. "No se puede agredir a las instituciones del Estado con la complicidad del Gobierno, no todo vale. Basta ya, señora presidenta", protestó el líder del PP, Pablo Casado, en la misma sesión.



LIBERTAD DE EXPRESIÓN



Pero Batet replicó entonces, ante las protestas del PP y también de Ciudadanos, que los discursos de sus señorías se enmarcan dentro de la "libertad de expresión", aunque no se compartan, y aconsejó a todos "contención" y "educación".



Tanto el PP como Ciudadanos elevaron la queja a la Mesa del Congreso, escritos que han sido analizados este martes. Sin embargo, los letrados han recordado que no procede revisar las actuaciones de la presidenta en el ejercicio de su función de ordenación de los debates.



Ante sus compañeros de órgano de gobierno de la Cámara, Batet ha mostrado su preocupación por el tono de los debates en el Congreso, pero ha insistido en su defensa de la libertad de expresión porque, aunque no sea ilimitada, precisa una interpretación "lo más amplia posible", aseguran a Europa Press asistentes a la reunión de la Mesa.



En todo caso, ha reiterado su "incuestionable defensa de la monarquía parlamentaria" y ha pedido que, cuando desde la oposición se llama al decoro de las instituciones del Estado, lo apliquen también al Congreso y a su Presidencia, porque cuestionar tanto sus decisiones "no es positivo" para la Cámara.



NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE INSULTA A LA MONARQUÍA



Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, el vicepresidente primero, el también socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha salido en defensa de Batet recordando que la presidenta sigue la línea de preservar el derecho de la libertad de opinión igual que sus predecesores.



Desde el PSOE recuerdan que, bajo la Presidencia de los 'populares' Jesús Posada y Ana Pastor (hoy vicepresidenta del Congreso), se dijeron en el Pleno cosas más graves sin que fueran retiradas. Como ejemplos citan que Xabier Errekondo, de Amaiur, dijo en 2013 que el Estado esta "corrompido desde la cabeza, el rey Borbón", y Joan Tardà (ERC) afirmó en 2014 que Felipe VI "asume todas las perversidades de su padre" y en 2018 habló de "una monarquía ilegitima, patrocinada por un dictador sangriento".