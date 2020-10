España apuesta por la prevención del cáncer de mama y útero de las paraguayas

Dos funcionarias fueron registradas este martes, durante la inauguración del Centro de Atención Integral de la Mujer, en Paraguarí (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Paraguarí (Paraguay), 6 oct (EFE).- El Gobierno de Paraguay inauguró este martes el Centro de Atención a la Mujer del Hospital Distrital de Paraguarí, para ayudar a detectar y tratar el cáncer de mama y de cuello uterino, con equipamiento médico financiado por la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo Internacional (Aecid).

Hasta ahora, las mujeres paraguayas tenían que trasladarse a hospitales de Asunción o recurrir a centros privados para consultas, diagnósticos y tratamientos, que alargaban un proceso que ahora será más próximo y rápido en ese centro, ubicado en la ciudad de Paraguarí y en cuya inauguración estuvo el presidente del país suramericano, Mario Abdo Benítez.

Y es que el centro está equipado para procesar pruebas de Papanicolau (pap), mamografías, exámenes de cuello de útero y realizar pequeñas intervenciones ambulatorias que permitan frenar las enfermedades cuando todavía son tratables y curables.

En esa equipación la Aecid ha invertido más de 211.000 euros (más de 1.731 millones de guaraníes), de acuerdo un compromiso con "la salud integral de la mujer, que es un problema grande en Paraguay", como dijo a Efe el representante de Aecid en Paraguay, Fernando Rey.

Esos más de 211.000 euros forman parte de una inversión de 2,5 millones de euros de la Cooperación Española en un proyecto de cuatro años para mejorar el acceso a la salud y el tratamiento oportuno del cáncer de cuello uterino y de mama.

"Estamos ateniendo una solicitud del Ministerio de Salud. Hemos acordado los dos Gobiernos (España y Paraguay) trabajar principalmente en temas de atención y prevención del cáncer de cuello uterino y cáncer de mama", comentó Rey.

El programa se centrará en los departamentos de Caazapá, Cordillera, Paraguarí e Itapúa, y se enmarca dentro de la Agenda 2030 de la ONU que han firmado España y Paraguay.

El Ministerio de Salud paraguayo junto con la Fundación Religiosos para la Salud (FRS) son los encargados de ejecutar los fondos de la Aecid para este proyecto, que comenzó en abril de 2019 y se prolongará hasta 2023.

La coordinadora FRS en Paraguay, Marta Mansilla, se refirió al Centro de Atención de Paraguarí como "un referente de alianzas", entre al Ministerio, FRS y la Aecid.

Mansilla señaló que el proyecto no se limita solo a financiar el equipamiento, con material de laboratorio y aparatos médicos, sino también en formar a los profesionales de la salud "en diferentes aspectos" y en garantizar la "calidad y calidez de la atención".

Además, con los fondos del proyecto se están equipando también salas de procedimiento en hospitales distritales, no solo en las cabeceras departamentales, para que las mujeres puedan tratarse y "evitar llegar a la fase de cáncer".

UN MES EN FUNCIONAMIENTO

Aunque la inauguración oficial fue este martes, el centro lleva en funcionamiento un mes, y de hecho varias mujeres aguardaban el final del acto para pasar a consulta.

El centro cuenta con diferentes salas para las pruebas del PAP, mamografías, videocolscopias y laboratorios para procesar las muestras en el lugar, sin necesidad de enviarlas a la capital y retrasar la entrega de resultados.

El director del Hospital Regional de Paraguarí, César Benítez, dijo a Efe que en este mes de funcionamiento se han detectado 12 casos de cáncer de cuello de útero, de los que ocho se encontraban en estadio temprano y pudieron tratarse en el propio centro.

Benítez reconoció que antes de la construcción de este centro tenían problemas para detectar los casos de cáncer de cuello uterino "porque había un retraso en la entrega de los diagnósticos anteriormente, se tardaba hasta tres meses".

"Esto queremos solucionar con este Centro ya que este trabajo se va a hacer en este lugar, ya que ahora contamos con anatomopatólogos que harán el trabajo y yo creo que vamos rápidamente a poder dar más resultados", aseguró el doctor.

Además, Benítez instó a las mujeres a hacerse sus revisiones periódicas ya que estos cánceres no siempre presentan síntomas.