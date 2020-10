Engie acepta la oferta de Veolia para la compra de su participación en Suez

Vista general de la central nuclear de Electrabel-Engie en Tihange, Bélgica. EFE/EPA/JULIEN WARNAND/Archivo

París, 5 oct (EFE).- El grupo industrial francés Engie anunció este lunes que acepta la oferta de la empresa de tratamiento de aguas y de desechos Veolia de comprarle el 29,9 % del capital que tiene en Suez.

La operación, objeto de una larga polémica por la oposición de Suez, se eleva a 3.400 millones de euros.

La oferta expiraba esta medianoche y Engie indicó en su comunicado que ha tenido en cuenta los compromisos adquiridos por Veolia, relativos precisamente a no presentar una oferta pública de compra hostil tras esta adquisición.

"La venta constituye una primera etapa importante en la aplicación de las nuevas orientaciones estratégicas del grupo. Permite a Engie ganar en visibilidad y reforzar su capacidad de inversión en energías renovables e infraestructuras", dijo el presidente del Consejo de Administración de Engie, Jean-Pierre Clamadieu.

El Estado francés, que posee cerca del 22 % de Engie, indicó este lunes en otro comunicado que se había opuesto a esa operación "debido a la ausencia de un acuerdo amistoso" entre Veolia y Suez.

Suez había señalado hoy precisamente que, para conservar los intereses de sus accionistas, iba a poner todos los medios a su disposición para evitar que su eterno rival, Veolia, asuma su control.

La empresa destacó en un comunicado que su Consejo de Administración confirmaba que la oferta de Veolia es hostil tanto en lo relativo a la adquisición del 29,9 % que Engie tiene en Suez como en su proyecto posterior de hacerse con el resto de la firma.

Además, Suez lamentó "la precipitación" del Consejo de Engie por rechazar "sin análisis y sin discusión ni diálogo previo una oferta alternativa" que presentó el fondo de inversión francés Ardian y que, a su juicio, preservaba "el interés corporativo de Suez".

Ardian señaló este lunes que se retiraba: "Fiel a principios de negociación no hostiles, ha decidido no presentar una oferta para dejar tiempo a las discusiones en curso",

El pasado miércoles y tras casi cerca de un mes de cruces de acusaciones, Veolia mejoró el precio de su oferta hasta 18 euros por acción, frente a 15,5 euros iniciales, que en un primer momento situaban el coste de la operación en unos 2.900 millones de euros.