Empleados municipales salvadoreños cierran carreteras en protesta por fondos

Empleados de diferentes alcaldías de El Salvador protestan hoy, en Soyapango (El Salvador). EFE /Rodrigo Sura

San Salvador, 6 oct (EFE).- Empleados de diferentes alcaldías de El Salvador han cerrado este martes el paso en varias carreteras y calles importantes del país en protesta por el retraso en la entrega de fondos para proyectos municipales y salarios.

Cientos de salvadoreños que se dirigían a sus trabajos o a realizar otras actividades tuvieron que caminar para avanzar y no retrasarse, según lo pudo constatar Efe.

Uno de las calles cerradas fue el Bulevar del Ejército que conecta a San Salvador con varias colonias populosas del este del país y con municipios de la zona paracentral y oriente.

Los manifestantes, que portaban pancartas con diferentes mensajes en contra del Ejecutivo de Nayib Bukele, su ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y otros funcionarios, también bloquearon el paso en la Autopista a Comalapa, que conduce al Aeropuerto Internacional de El Salvador, y la Carretera de los Chorros, que conecta con el occidente del país.

De acuerdo con el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, son cuatro meses de retraso del dinero del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), que es entregado a los 262 municipios y que debe representar el 10 % de los ingresos estatales.

Los fondos son utilizados para ejecución de proyectos de desarrollo social y para becas para estudios.

El edil señaló que, por ejemplo, a la Alcaldía de San Salvador se le deben 3,6 millones de dólares, lo que ha generado atrasos en el pago a proveedores.

En algunas vías los bloqueos ya fueron levantados, pero en otras continúa el cierre del paso, según han informado diversos medios locales.

El titular de Hacienda reaccionó ante lo acontecido a través de su cuenta de Twitter en la que publicó: "deberían estar trabajando. ¿No es más fácil llamarle a sus diputados y decirles que se reúnan conmigo, como yo se los sugerí?".

Lo anterior en referencia a los parlamentarios de los partidos de oposición Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, de izquierda) y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha).

El pasado 24 de septiembre, un grupo de alcaldes de diversas localidades y cientos de empleados municipales protestaron en la entrada al Ministerio de Hacienda por esta misma situación, lo que significó la primera protesta contra Bukele desde que asumió el poder Ejecutivo en junio de 2019.

Ese día, el mandatario salvadoreño criticó la concentración desde sus redes sociales y acusó a los alcaldes de estar pidiendo "más dinero para sus campañas" de cara a las elecciones del 2021.

Por su parte, el ministro de Haciendo dijo que el Gobierno no tiene ingresos para liberar dichos fondos.

"No estoy en contra de trasladar el Fodes, pero ¿con qué ingresos?, ¿son los alcaldes una prioridad de gasto mayor que los insumos en nuestros hospitales?. Mientras la Asamblea (Legislativa) siga sin aprobar los créditos no puedo realizar las transferencias, debo priorizar el gasto", señaló en ese momento.