El presidente de la Fed insiste al Congreso de EE.UU. en la necesidad de más estímulo fiscal

En la imagen un registro del presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, en Washington DC (EE.UU.) EFE/Kevin Dietsch

Washington, 6 oct (EFE).- El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, insistió este martes al Congreso en la necesidad de un estímulo fiscal adicional para superar la "recesión más aguda jamás registrada" en EE.UU. debido a la COVID-19.

En un discurso ante la National Association of Business Economics (NABE), Powell repitió sus llamados al Congreso, que no se pone de acuerdo sobre un segundo paquete de estímulo fiscal, porque la economía estadounidense necesita más apoyo para superar la crisis.

La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó un paquete de estímulo adicional de 2,2 billones de dólares para hacer frente a la crisis, pero la propuesta no cuenta con suficiente apoyo en el Senado, de mayoría republicana, ni en la Casa Blanca.

Según Powell, sería mejor que el Congreso corriese el riesgo de actuar "en exceso" antes que quedarse corto.

El presidente de la Fed se refirió a lo incierto de las perspectivas actuales y advirtió de que queda mucho camino para lograr la recuperación completa de una crisis que ha golpeado más a los trabajadores con salarios bajos, las minorías y las mujeres.

"La política fiscal y monetaria apoyó una recuperación fuerte, pero incompleta; un riesgo es el resurgimiento del virus, otro es que la desaceleración de la mejora desencadenase una dinámica recesiva típica", aseguró Powell.

Para el director de la política monetaria de EE.UU., un apoyo fiscal insuficiente creará dificultades innecesarias en momentos en que la recuperación ha progresado más rápido de lo esperado.

Tras la aprobación de un plan de estímulo de 2,2 billones de dólares en marzo, el Congreso ha sido incapaz de acordar otro plan similar una vez las prestaciones adicionales por desempleo han vencido y la ayuda financiera a los hogares se ha agotado.

Powell aseguró que los hogares estadounidenses necesitarán más respaldo, en momentos en que el desempleo se sitúa en el 8,4 %, mejor de lo esperado inicialmente, aunque la economía está dando señales de una desaceleración en la recuperación del mercado laboral.

"Las acciones de política fiscal y monetaria hasta ahora han apoyado una recuperación fuerte pero incompleta de la demanda y, por ahora, han silenciado sustancialmente la dinámica que ocurre en una recesión normal", en que se produce una espiral en la que los despidos deprimen la demanda y ésta genera mas despidos, explicó.

Si en junio la Fed preveía una contracción del 6,5 % del PIB real y una tasa de desempleo del 9,3 % para finales de 2020, ahora espera que la caída económica sea 3,7 % y el paro baje al 7,6 %. EFE

