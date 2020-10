El mundo de los bonos está ante un abismo cada vez mayor

(Bloomberg) -- Mientras Estados Unidos y Europa libran una guerra política contra la pandemia, el mercado de bonos está valorando los resultados económicos divergentes que se evidencian de ambos lados del Atlántico.

La prima de rendimiento de los bonos de referencia del Tesoro sobre los bonos alemanes ha alcanzado el nivel más alto desde marzo. La inflación de EE.UU. se está recuperando de manera estable del colapso inducido por el cierre de principios de 2020 aunque su contraparte de la eurozona trastabilla. Además, la divergencia en las curvas de rendimiento, particularmente entre los tramos de cinco a 30 años en los dos países, es la más amplia desde principios de 2013.

Estrategas de ING Groep NV y Société Générale SA estiman que las perspectivas de inflación divergentes en las dos regiones profundizará la desconexión entre los mercados de deuda de EE.UU. y Europa. Además, parece que la emisión de bonos del Gobierno superará las compras del banco central en EE.UU., presionando al alza los rendimientos a largo plazo, en contraste con la situación de la eurozona.

“Con una divergencia en la inflación realizada y la oferta, esperamos que los bonos del Tesoro tengan un rendimiento inferior al de los bonos alemanes durante el próximo año”, escribieron en una nota estrategas de Société Générale liderados por Adam Kurpiel. Los decepcionantes datos de inflación de Europa “sugieren que es probable que la reciente divergencia entre la inflación básica de EE.UU. y la de la eurozona persista y se amplíe aún más”.

La tasa de inflación anual de la eurozona se hundió en septiembre al nivel más negativo desde principios de 2016, mostraron las cifras más recientes. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha señalado que los precios en la región bajarán en los próximos meses, pero dijo que deberían volver a subir a principios de 2021. Por el contrario, el ritmo del precio al consumidor estadounidense aumenta y se ha acelerado gradualmente en los tres meses hasta agosto.

Las expectativas de inflación implícitas del mercado a ambos lados del Atlántico también se han distanciado.

En sintonía con la dinámica de la inflación, la prima de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años sobre los bonos alemanes subió esta semana a 129 puntos básicos, la mayor cantidad desde marzo. Los rendimientos a largo plazo de EE.UU. también deberían aumentar aún más en relación con sus contrapartes europeas debido a niveles sin precedentes de emisión de bonos del Tesoro para financiar planes de estímulo, dijo Société Générale.

“Es probable que la emisión de bonos del Tesoro supere las compras de la Fed, y es probable que la Fed compre aproximadamente un tercio de la oferta neta en bonos del Tesoro en el cuarto trimestre”, escribieron los analistas del banco. “Por el contrario, es probable que las compras del BCE en 4T sean casi el doble de la oferta neta”.

Nota Original:Bond World Is Betting on a Widening Chasm Across the Atlantic

©2020 Bloomberg L.P.