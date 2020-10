El Barça también compite por la Copa

La jugadora del FC Barcelona Alexia Putellas (d) y la delantera del Real Madrid Marta Cardona, durante el partido de la primera jornada de la Liga femenina de fútbol disputado este domingo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid, 6 oct (EFE).- Para sondear el ánimo del Barcelona en la antesala de las semifinales de la Copa de la Reina basta con escuchar a Alexia Putellas. La capitana del equipo azulgrana fue sumamente clara tras el triunfo (0-4) ante el Real Madrid. "Nos encanta jugar partidos y competir. El próximo paso es una semifinal de Copa. Queremos ganar para optar a una final y a un nuevo título", dijo.

Parece, por tanto, poco probable que el último campeón de la Primera Iberdrola y de la Supercopa de España renuncie al desafío de completar el triplete nacional.

La edición 2019/20 de la Copa de la Reina continúa esta semana con los dos encuentros de semifinales, con claro favoritismo azulgrana en su cruce -a partido único- con el Sevilla. El EDF Logroño y el Athletic Club de Bilbao pujarán por el otro lado del cuadro por la otra plaza de finalista.

En Las Gaunas y en el Estadi Johan Cruyff se resolverán entre el miércoles y el jueves ambas eliminatorias. Estos compromisos intersemanales premian las buenas actuaciones de estos cuatro clubes en las rondas previas, disputadas antes de la interrupción del curso allá por el mes de marzo.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), organizadora de todas las competiciones femeninas, dio al EDF Logroño, al Athletic Club, al Barcelona y al Sevilla la oportunidad de reanudar su pulso. Uno de ellos sucederá en el palmarés del certamen copero a la Real Sociedad.

El EDF Logroño permitirá la entrada de público al estadio de Las Gaunas. "El partido es histórico para el club y la ciudad y toda La Rioja", aseguró el técnico, Gerardo García León.

El conjunto logroñés retará al Athletic Club sin complejos, con la lección aprendida de su reciente derrota (1-2) ante el Levante. El cuadro bilbaíno, en cambio, inició la Primera Iberdrola con una victoria ante el Deportivo Abanca (2-1).

Aunque esos resultados podrían suponer un condicionante, desde el vestuario del EDF Logroño se suceden los mensajes de ilusión.

"No nos cabe en la cabeza otro resultado que no sea la victoria", apuntó García León.

Ocurre que el técnico rival, Ángel Villacampa, también ha tenido "en mente que la Copa estaría cerca" del estreno liguero. Presiente que sus jugadoras están "preparadas" para acceder a la final.

Por ese destino suspiran igualmente el Barcelona y el Sevilla, rivales en la segunda semifinal.

El canal temático de RTVE, Teledeporte, retransmitirá ese encuentro entre el favorito y el aspirante. La intensidad y la solidaridad defensiva del cuadro que dirige el argentino Cristian Toro serán los principales obstáculos que deberá sortear el Barcelona.

El equipo azulgrana tendrá enfrente a una de sus grandes perlas, Claudia Pina, cedida esta temporada a la entidad sevillista. En la primera jornada de la Primera Iberdrola ya fue protagonista con su nuevo equipo. Anotó un gol de penalti ante el Santa Teresa (1-1).

En el conjunto hispalense espera disponer de los minutos que no tenía en Barcelona. Su arsenal ofensivo es tal que Asisat Oshoala y Lieke Martens fueron suplentes en Valdebebas. Sí jugaron desde el comienzo del partido Jenni Hermoso, Caroline Graham Hansen y Mariona Caldentey. Y es que a este Barça le sobran alternativas. Por ambición y plantilla, las campeonas de la Primera Iberdrola y de la Supercopa de España son las favoritas también en la Copa.

-Programa de las semifinales de la Copa de la Reina 2019/20

Miércoles, día 7:

20.00 EDF Logroño-Athletic Club

Jueves, día 8:

17.00 Barcelona-Sevilla (Teledeporte).

Lucía Santiago