El 2020 fue "un año bueno" para el Canal de Panamá pese a la pandemia

Panamá, 6 may (EFE).- El 2020 fue "un año bueno" para el Canal de Panamá pese al impacto de la pandemia y la guerra comercial entre EE.UU. y China, sus principales clientes, y cumplirá con el aporte al Estado previsto en 1.824,1 millones de dólares, dijo este martes el administrador de la vía, Ricaurte Vásquez.

El tonelaje total que pasó por el Canal en el año fiscal 2019-2020 llegó a 475,1 millones de toneladas, con alza del 1 % en comparación con el período anterior, aunque estuvo un 4 % por debajo de lo proyectado en el presupuesto, una situación que también se repitió como los tránsitos que fueron 2 % menos de lo previsto.

"Fue un año bueno" si se considera todo el contexto, dijo Vásquez, que argumentó que el buen desempeño del primer semestre, que registró "ingresos adicionales de 194 millones de dólares" y "137 millones de dólares" por cargo del uso del agua dulce, compensaron "la reducción de cerca de 200 de dólares en peajes" el resto del año fiscal de Canal, que va del de 1 de octubre al 30 de septiembre.

La vía también tuvo gastos por unos 30 millones de dólares por adecuaciones para garantizar la seguridad de sus trabajadores en el marco de la pandemia de la COVID-19, que cobró la vida de 9 de ellos y contagió a medio millar, dijo el responsable de la Administración del Canal de Panamá (ACP).

Pero "desde el punto de vista de los aportes (al Estado) sí vamos a cumplir con el requerimiento dentro de lo que estaba en el presupuesto" 2019-2020, agregó durante una reunión virtual con periodistas para comentar los resultados.

El Canal de Panamá esperaba un alza del 5,7 % en sus ingresos en el año fiscal 2020, respecto al de 2019, hasta llegar a 3.426,1 millones de dólares, y anticipaba que transitarían 493,2 millones de toneladas CP/SUAB, 42,5 millones más respecto al presupuesto del 2019, según la información oficial difundida en septiembre de 2019.

Sobre las expectativas para el año fiscal 2020-2021 que acaba de comenzar, Vásquez dijo que son conservadores y que, tal como lo refleja el presupuesto aprobado para el período, se prevé que "disminuya tanto el tonelaje como los tránsitos".

El mundo "no va a recuperar el nivel de actividad económica previo a la pandemia", y además se espera que se siga "consolidando mucha más carga, por motivos de eficiencia", por lo que se espera que se reduzca el número de tránsitos por la vía, explicó.

"Los resultados (de 2021) van a depender mucho de las circunstancias del mercado: si no hay rebrote, si las economías mantienen algún crecimiento", matizó.

En el presupuesto del año fiscal 2020-2021 fue aprobado el pasado 28 de septiembre por 3.308,9 millones de dólares, y prevé que transitarán por la vía interoceánica "429,2 millones de toneladas CP/SUAB, con base en el comportamiento de la economía mundial tras el impacto de la pandemia de la COVID-19".

El Canal de Panamá conecta más de 140 rutas marítimas y 1.700 puertos en 160 países y puso en servicio en junio de 2016 su primera ampliación, una obra de al menos 5.600 millones de dólares.