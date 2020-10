EE.UU. supera las 210.000 muertes por coronavirus

Las cifras de la Universidad Johns Hopkins indican que pese a que Nueva York ya no es el estado con mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en EE.UU., con 33.214, más que en Perú, Francia o España. EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Washington, 5 oct (EFE).- Estados Unidos alcanzó este lunes la cifra de 7.453.582 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 210.117 fallecidos por la enfermedad COVID-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

El balance, correspondiente a las 20.00 hora local (00.00 GMT del martes), se conoció después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, saliera hoy del hospital militar en el que estaba ingresado desde hace tres días para tratarse de la COVID-19.

El médico personal del gobernante, Sean Conley, reconoció que Trump "no está fuera de peligro" y que se encuentra de hecho en un "terreno no explorado" por otros pacientes de COVID-19 debido al tipo de tratamiento que ha recibido.

“No le tengas miedo a la COVID. No dejes que domine tu vida", escribió este lunes el mandatario en su cuenta de Twitter, al anticipar que volvería a la Casa Blanca.

Las cifras de la Universidad Johns Hopkins indican que pese a que Nueva York ya no es el estado con mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos, con 33.214, más que en Perú, Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.861 personas.

A Nueva York le siguen en número de fallecidos Texas (16.398), California (16.161), Nueva Jersey (16.138) y Florida (14.712).

Otros estados con un gran número de muertos son Massachusetts (9.530), Illinois (9.054), Pennsylvania (8.207), Georgia (7.192) o Michigan (7.139).

En cuanto a contagios, California suma 834.644, le sigue Texas con 793.871, tercero es Florida con 717.874 y Nueva York cuarto con 465.515.

El balance provisional de fallecidos -210.117- supera con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, rebajó esas estimaciones y se mostró confiado en que la cifra final estaría más bien entre los 50.000 y 60.000 fallecidos, aunque luego auguró hasta 110.000 muertos, un número que también se ha superado.

Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre Estados Unidos llegará a los 240.000 fallecidos y para el 31 de diciembre a los 370.000.