EEUU.- Fauci alerta de que Trump podría tener una recaída pese a su "buen aspecto" tras salir del hospital

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha advertido este lunes tras la salida del hospital del presidente, Donald Trump, que podría tener una recaída en los próximos días pese a su "buen aspecto", pues "el problema es todavía lo suficientemente reciente".



"No es ningún secreto que si miras el cuadro clínico de las personas que han contraído la enfermedad a veces, cuando sólo hay entre cinco y ocho días del inicio del contagio, puede haber una recaída", ha señalado Fauci durante una entrevista para la cadena estadounidense CNN.



Sin embargo, Fauci, quien dirige el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, ha mostrado cierto optimismo en relación al estado de salud del presidente Trump, en especial debido a su "muy buen aspecto".



"Es poco probable que suceda, pero deben estar atentos. Él lo sabe. Los médicos lo saben. (...) No se está fuera de esto hasta que hayan pasado varios días, pero en verdad parece tener buen aspecto", ha añadido.



Fauci también ha señalado que la terapia experimental con anticuerpos Regeneron que recibió el presidente Trump el pasado viernes podría haber "marcado la diferencia" y ayudarle a combatir los peores síntomas de la enfermedad, pues los científicos que estudian este tratamiento ya se han mostrado "cautelosamente optimistas" con él.



"Hemos tenido experiencia con otras enfermedades, (...) ha sido uno de los dos tipos de anticuerpos que tuvo mayor éxito con el ébola (...) lo que nos hizo ser cautelosamente optimistas (...), pues tiene el potencial de ser realmente algo muy, muy importante en el tratamiento de pacientes con COVID-19", ha dicho.



Además de esta terapia, el presidente Trump también ha sido tratado con el medicamento antiviral remdesivir y dexametasona, un esteroide, que ya había demostrado una relativa eficacia en pacientes de COVID-19.



Donald Trump ha regresado este lunes a la Casa Blanca, después de haber estado ingresado tres noches en el hospital militar Walter Reed, pidiendo a los ciudadanos que no se dejen dominar por el virus y que no le tengan miedo, pues el país cuenta con los mejores equipos y profesionales.



"He aprendido mucho sobre el coronavirus y una cosa es segura, no se dejen dominar, no tengan miedo. Lo pueden vencer. Tenemos los mejores equipos, los mejores médicos", ha dicho el presidente Trump al poco de aterrizar en la Casa Blanca, donde lo primero que ha hecho ha sido retirarse la mascarilla.



"Me siento muy bien, hace dos días que me siento genial, mejor que desde hace mucho tiempo, lo dije recientemente, me siento mejor que hace 20 años", ha remarcado un Donald Trump antes de dejar caer que podría haber adquirido la inmunidad.