Coronavirus.- Trump congela las conversaciones sobre un nuevo paquete de ayudas hasta después de las presidenciales

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a los representantes del Gobierno congelar las conversaciones con los demócratas sobre un nuevo paquete de ayudas para hacer frente a la pandemia hasta que se hayan celebrado las elecciones presidenciales, previstas para el próximo mes de noviembre.



En una serie de mensajes difundidos a través de Twitter, el mandatario ha señalado que ha rechazado la última propuesta presentada por los congresistas demócratas por considerar que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, "no está negociando de buena fe".



Así, ha especificado que Pelosi ha solicitado 2,4 billones de dólares para "rescatar estados demócratas pobres y con alta tasa de criminalidad" y no para invertirlos en la lucha contra la COVID-19. "Hemos hecho una generosa oferta de 1,6 billones de dólares y, como de costumbre, no está actuando de buena fe".



En este sentido, ha explicado que "rechaza la petición" de los demócratas y ha insistido en que está actuando "en favor del futuro del país". "He pedido a mis representantes que dejen de negociar hasta que se celebren las elecciones. Inmediatamente después de que gane aprobaremos una gran paquete de estímulo que se centre en los trabajadores estadounidenses y las pequeñas empresas", ha sostenido el presidente en una decisión que ya ha provocado caídas en Wall Street.



Sin embargo, el mandatario ha defendido que la economía estadounidense "está yendo muy bien", con una Bolsa que "registra cifras récord". "Los trabajos y el desempleo están volviendo a números récord. Estamos liderando la Recuperación Económica Mundial", ha dicho antes de añadir que "¡lo mejor está por llegar!".



Trump ha explicado a su vez que ha pedido al líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, "centrarse completamente en la confirmación de Amy Coney Barrett para el Tribunal Supremo".



Sus palabras llegan tan solo un día después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, instara a inyectar un nuevo paquete de ayudas para fomentar una recuperación económica y evitar la recesión a causa de la pandemia.



El anuncio de Trump se produce durante su primer día en la Casa Blanca tras recibir el alta del hospital militar Walter Reed tras dar positivo de COVID-19.