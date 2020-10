Coronavirus.- Perú registra 1.830 nuevos positivos y estudia la reactivación de misas y cultos en templos religiosos

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Perú ha registrado este lunes 1.830 nuevos casos de coronavirus en el país andino, así como 92 nuevos fallecimientos por la enfermedad, mientras que la titular de la cartera, Pilar Mazzetti, ha informado de la posibilidad de reactivar los cultos religiosos dentro de los templos.



El número total de víctimas del virus asciende a las 32.834 desde que iniciara la pandemia, y el de contagiados por la COVID-19 sube con los nuevos positivos hasta los 829.999.



Las autoridades también han señalado que, a fecha de hoy, 6.983 pacientes siguen hospitalizados, 1.269 de los cuales se encuentran en cuidados intensivos con ventilación mecánica. En total, 712.888 personas han sido dadas de alta tras haber superado la enfermedad.



Este lunes, también se ha informado de que la Administración mantiene conversaciones con las instituciones religiosas del país para estudiar la posibilidad de reactivar las misas y cultos religiosos en espacios cerrados, aunque de momento no han llegado a ningún acuerdo.



Para poder retornar a los templos religiosos, Mazzetti ha explicado que están analizando la posibilidad de celebrar los actos en múltiples horarios y en distintos días de la semana para evitar las aglomeraciones.



"Tenemos que hallar una forma en la que no corramos riesgos, los espacios cerrados con personas congregadas representan un riesgo tremendo. Ya hubo conversaciones sobre el tema de las iglesias, aún no hay una respuesta", ha asegurado Mazzetti en declaraciones a la radio local RPP.



En este sentido, la titular de salud ha manifestado "la importancia que tienen los actos religiosos para la salud mental colectiva", aunque ha recalcado que no se retomarán las misas y los cultos en espacios cerrados mientras no se establezcan los protocolos sanitarios adecuados.