Coronavirus.-Bélgica limita a 4 los contactos y cierra bares y restaurantes a las 23.00 por la "aceleración" de la COVID

BRUSELAS, 6 (EUROPA PRESS)



El nuevo Gobierno de coalición en Bélgica ha decidido "endurecer" las medidas restrictivas contra el coronavirus ante la evidencia de que se está produciendo una "aceleración" de su propagación, por lo que a partir del próximo viernes los bares y restaurantes deberán cerrar a las 23:00 horas y los contactos quedarán limitados a un máximo de cuatro tanto dentro como fuera de casa.



"La situación es preocupante y grave (...) en algunos hospitales la situación es crítica, en un momento en el que la propagación del coronavirus se acelera hemos decidido que ciertas medidas deben ser más estrictas", ha anunciado en una rueda de prensa el primer ministro, Alexander de Croo, tras una reunión de las autoridades federales, regionales y municipales para hacer balance de la situación.



En la última semana, Bélgica ha sumado una media de 2.309 nuevos casos positivos por coronavirus diarios, lo que se traduce en un incremento diario del 48%. Además, el número de pacientes que han necesitado hospitalización ha aumentado un 26% (81 ingresos al día) y el de fallecidos un 125% (con una media de 10,3 muertes diarias en la última semana).



Antes de enumerar los detalles del endurecimiento de las medidas, De Croo ha asegurado que las autoridades "harán todo lo posible para evitar un segundo confinamiento", pero ha dejado claro que lograr contener la nueva ola de contagios "está en manos de todos".



El ministro de Salud, Frank Vandenbroucke, también ha insistido en que hay "líneas rojas" que no cambian y que pasan por el respeto del metro y medio de distancia mínima entre personas y por el uso de mascarilla siempre que esta medida no sea posible.



Tanto De Croo como Vandenbroucke han advertido de que los nuevos límites estarán en vigor durante un mes hasta que se pueda valorar si han tenido éxito o no, y que de ello dependerá que no haya que recurrir a otras medidas más drásticas.



"Es un esfuerzo por nuestros hijos, para que sigan yendo al colegio. Por las empresas, para que puedan seguir funcionando y la gente no pierda el trabajo. Por el personal sanitario, para que pueda seguir trabajando en condiciones", ha dicho el nuevo ministro de Salud.



Hace tan solo dos semanas que la primera ministra saliente, Sophie Wilmès, anunció un relajamiento de las medidas contra el coronavirus en un intento por ganar adhesión social y dejó de ser obligatoria la "burbuja" de cinco personas para los contactos personales.



Además, la obligación de portar mascarilla en todos los espacios públicos, abiertos o cerrados, pasó a ser una exigencia solo en locales cerrados y en espacios muy concurridos, y se redujo el tiempo de las cuarentenas de catorce a siete días.



El nuevo Ejecutivo De Croos mantiene sin cambios las reglas que afectan al uso de mascarillas y a los plazos de cuarentena, pero impone condiciones más severas en lo que se refiere a las relaciones sociales, que quedarán limitadas durante un mes a un máximo de cuatro personas.



Así, se podrán invitar a casa a cuatro personas como máximo --sin contar los convivientes-- y los restaurantes y otros locales de ocio solo podrán sentar a un máximo de cuatro personas alrededor de una misma mesa. Las autoridades belgas van más allá en lo que a contactos "estrechos" se refiere y piden a los ciudadanos que solo rompan la distancia social con un máximo de tres personas.



"Los abrazos y los mimos son súper importantes, hay que poder abrazarse, pero debe estar limitado muy estrictamente", ha dicho el ministro de Salud, quien ha precisado que solo se deberá romper esa distancia social con "un máximo de tres personas".