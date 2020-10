Ciencia.-Marte alberga campos de dunas petrificados de mil millones de años

06/10/2020 Las dunas de arena impulsadas por el viento son comunes en el Marte moderno y la presencia de ciertas capas de rocas sedimentarias indica que estos accidentes geográficos ocurrieron allí en el pasado. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JPL/UNIVERSITY OF ARIZONA.



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El descubrimiento de campos de dunas marcianos conservados en gran parte en el registro de rocas durante mil millones de años ofrece nuevo conocimiento sobre las condiciones climáticas pasadas en Marte.



El mapeo de extensos depósitos de rocas sedimentarias en la región de Valles Marineris de Marte muestra una clara evidencia de litificación (conversión en roca sedimentaria) preservada y enterramiento de campos de dunas, dice un artículo del científico de investigación del Planetary Science Institute Matthew Chojnacki, que aparece en Journal of Geophysical Research Planets.



Si bien las dunas de arena modernas y otras características formadas por el viento son comunes en la superficie de Marte y otros planetas terrestres, generalmente la mayoría de los depósitos se desgastan por la erosión. Los campos de dunas estudiados en el documento tienen aproximadamente mil millones de años, dijo Chojnacki.



"Identificamos y mapeamos extensos campos de dunas en los cañones de Valles Marineris que muestran evidencia clara de litificación y entierro. Este nivel de preservación es raro para las dunas de arena terrestres debido a la erosión y la tectónica en curso", dijo Chojnacki.



"Basándonos en las relaciones del depósito de dunas con otras unidades geológicas y las tasas de erosión modernas, estimamos que tienen aproximadamente mil millones de años. Debido al tamaño y la disposición espacial de las dunas, que no son muy diferentes de los equivalentes modernos, sugerimos que el el clima y la presión atmosférica han sido similares a los del Marte contemporáneo ".



La erosión superficial y la evolución del paisaje son muy diferentes en la Tierra y Marte. "El agua y la tectónica que constantemente remodelan la superficie de la Tierra no son actualmente un factor en Marte, por lo que existe la oportunidad de aprender del registro geológico del planeta rojo", dijo Chojnacki.



"Los antiguos campos de dunas que se encuentran dentro de Valles Marineris, con su compleja variedad de formas de relieve, grado de preservación y contexto, revelan la riqueza de la geología regional. Estos resultados nos informan que el transporte de arena impulsado por el viento, la deposición y la litificación se han producido en todo gran parte de la historia reciente de Marte e ilustran cómo la evolución del paisaje allí difiere mucho en comparación con la de la Tierra".



Los datos se recopilaron utilizando instrumentos en la nave espacial Mars Reconnaissance Orbiter y Mars Odyssey de la NASA, misiones supervisadas por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.