Ciencia.-El horno de fundición más antiguo del mundo, descubierto en Israel

06/10/2020 El horno de fundición más antiguo del mundo, descubierto en Israel. Restos del horno de fundición de metales más antiguo conocido han sido descubiertas en un yacimiento de hace 6.500 años en Beer Sheva, capital del desierto del Negev, en Israel. POLITICA INTERNACIONAL INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ANAT RASIUK, ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Restos del horno de fundición de metales más antiguo conocido han sido descubiertas en un yacimiento de hace 6.500 años en Beer Sheva, capital del desierto del Negev, en Israel.



Arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv y la Autoridad de Antigüedades de Israel refieren que se trató de un taller para fundir mineral de cobre y publican resultados en la revista Journal of Archaeological Science: Reports.



Según la autora del trabajo Talia Abulafia, directora de la excavación en nombre de la Autoridad de Antigüedades de Israel, "la excavación reveló evidencia de producción del período Calcolítico, hace unos 6.500 años. Los hallazgos sorprendentes incluyen un pequeño taller para fundir cobre con fragmentos de un horno, una pequeña instalación hecha de estaño en la que se fundía mineral de cobre, así como mucha escoria de cobre".



Aunque el trabajo de los metales ya estaba en evidencia en el período Calcolítico, las herramientas utilizadas todavía eran de piedra. (La palabra 'calcolítico' en sí es una combinación de las palabras griegas para cobre y piedra). Un análisis de los isótopos de los restos de mineral en los fragmentos del horno muestra que el mineral en bruto se trajo desde Wadi Faynan, ubicado a más de 100 kilómetros de Beer Sheva.



Durante el período Calcolítico, cuando se refinó por primera vez el cobre, el proceso se realizó lejos de las minas, a diferencia del modelo histórico predominante mediante el cual se construían hornos cerca de las minas por razones tanto prácticas como económicas. Los científicos plantean la hipótesis de que la razón fue la preservación del secreto tecnológico.



"Es importante comprender que el refinado de cobre era la alta tecnología de ese período. No había tecnología más sofisticada que esa en todo el mundo antiguo", dice el profesor Erez Ben-Yosef, autor del estudio. "Echar trozos de mineral al fuego no te llevará a ninguna parte. Necesitas cierto conocimiento para construir hornos especiales que pueden alcanzar temperaturas muy altas mientras mantienen bajos niveles de oxígeno".



El profesor Ben-Yosef señala que la arqueología de la tierra de Israel muestra evidencia de la cultura ghasuliana. La cultura recibió su nombre de Tulaylât al-Ghassûl, el sitio arqueológico de Jordania donde se identificó por primera vez. Esta cultura, que se extendió por la región desde el valle de Beer Sheva hasta el sur del Líbano actual, fue inusual por sus logros artísticos y objetos rituales, como lo demuestran los objetos de cobre descubiertos en Nahal Mishmar y ahora en exhibición en el Museo de Israel en Jerusalén.



Según el profesor Ben-Yosef, las personas que vivían en el área de las minas de cobre comerciaban con miembros de la cultura Ghassulian de Beer Sheva y les vendían el mineral, pero ellos mismos eran incapaces de reproducir la tecnología. Incluso entre los asentamientos ghassulianos a lo largo de Wadi Beer Sheva, el cobre fue refinado por expertos en talleres especiales. Un análisis químico de los restos indica que cada taller tenía su propia "receta" especial que no compartía con sus competidores. Parecería que, en ese período, Wadi Beer Sheva estaba lleno de agua durante todo el año, lo que hacía que el lugar fuera conveniente para fundir cobre, donde los hornos y otros aparatos estaban hechos de arcilla.



El profesor Ben-Yosef señala además que, incluso dentro de los asentamientos calcolíticos que poseían implementos de piedra y cobre, el secreto del reluciente metal estaba en manos de muy pocos miembros de una élite. "Al comienzo de la revolución metalúrgica, el secreto de la metalurgia estaba en manos de gremios de expertos. En todo el mundo, vemos barrios de trabajadores metalúrgicos dentro de asentamientos calcolíticos, como el barrio que encontramos en Beer Sheva".



El estudio discute la cuestión de hasta qué punto esta sociedad era jerárquica o socialmente estratificada, ya que la sociedad aún no estaba urbanizada. Los científicos creen que los hallazgos de Neveh Noy refuerzan la hipótesis de la estratificación social. La sociedad parece haber consistido en una élite claramente definida que posee experiencia y secretos profesionales, que conserva su poder siendo la fuente exclusiva del cobre brillante.



Los objetos de cobre no fueron hechos para ser usados, sino que cumplían algún propósito ritual y por lo tanto poseían valor simbólico. El hacha de cobre, por ejemplo, no se usó como hacha. Era un objeto artístico y / o de culto modelado a lo largo de las líneas de un hacha de piedra. Los objetos de cobre probablemente se usaron en rituales, mientras que los objetos cotidianos en uso continuaron siendo de piedra.