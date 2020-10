Ciclismo.-Démare se lleva el primer esprint y Almeida sigue de rosa en el Giro

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)



El ciclista francés Arnaud Démare (Groupama-FDJ) se ha impuesto este martes en la cuarta etapa del Giro de Italia, disputada entre Catania y Villafranca Tirrena sobre 140 kilómetros, en el primer esprint masivo de una 'Corsa Rosa' que no vio otro cambio de líder.



Por milímetros, el vigente campeón francés superó al eslovaco Peter Sagan (Bora) y al batallón de italianos para celebrar un triunfo que, no obstante, no le vale para situarse al frente de una clasificación por puntos que lidera ahora el propio Sagan.



El eslovaco ya viste de morado, el equivalente al verde por el que batalló en el Tour de Francia. Pero, en este 2020, sigue sin ganar. Esta vez lo tuvo muy, muy cerca, pero Démare se llevó el triunfo en la 'photo finish'.



Un Démare que sigue de dulce en esta atípica temporada ciclista, y que logró su undécima victoria en lo que va de año. El velocista galo, ganador ya en 2019 de una etapa en el Giro, superó el único escollo montañoso de la jornada, se colocó bien y, en una lucha limpia y abierta, le ganó el pulso a Sagan.



Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step), Andrea Vendrame (AG2R La Mondiale), Elia Viviani (Cofidis), Stefano Oldani (Lotto Soudal) y Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation), todos ellos buscando un triunfo en su Giro, no pudieron con el galo ni el eslovaco.



En cuanto a la general provisional, el 'maglia rosa' Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) fue segundo en el último esprint intermedio, en Barcellona Pozzo di Grotto --a 26 kilómetros de la meta-- y sumó 2 segundos de bonificación en la general, distancia a la que tiene ahora a Jonathan Caicedo (EF).



De cara a este miércoles, la quinta etapa será larga y de media montaña. Con salida en Mileto y llegada tras 225 kilómetros a Camigliatello Silano, podría haber lucha por esa 'maglia rosa', sobre todo en la subida a Valico di Montescuro (1ª, con 22,7 kilómetros al 5,8 por ciento de pendiente media), situada a 11 kilómetros de meta.



--CLASIFICACIONES.



-Etapa.



1. Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) 3:22:13.



2. Peter Sagan (SVK/Bora-Hansgrohe) m.t.



3. Davide Ballerini (ITA/Deceuninck-Quick Step) m.t.



4. Andrea Vendrame (ITA/AG2R La Mondiale) m.t.



5. Elia Viviani (ITA/Cofidis) m.t.



-General.



1. Joao Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) 11:06:36.



2. Jonathan Caicedo (ECU/EF Pro Cycling) a 2.



3. PELLO BILBAO (ESP/Bahrain-McLaren) 39.



4. Wilco Kelderman (NED/Team Sunweb) 44.



5. Harm Vanhoucke (BEL/Lotto Soudal) 55.