Cepal: "Joe Biden tiene más conocimiento de América Latina que Donald Trump"

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena. EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Santiago de Chile, 6 de oct (EFE).- La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, señaló este martes que el demócrata Joe Biden tiene más "conocimiento y cercanía con la región de América Latina" que el mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Biden siendo vicepresidente vino a Chile, estuvo en Centroamérica y tuvo un acercamiento más estratégico con la región que Trump", explicó Bárcena en una entrevista con Efe este martes en el marco de la presentación en Santiago de Chile del Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020 de la Cepal.

Según el informe, la pandemia del coronavirus está dejando unas secuelas "históricas" en Latinoamérica, cuya economía se contraerá un 9,1 % este año y cuya recuperación se extenderá entre 3 y 5 años y evolucionará más lenta que la de la Gran Recesión.

Ambos candidatos de las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo 3 de noviembre, agregó Bárcena, tienen interés en mantener las ventajas de su país desde el punto de vista político, económico y militar y resguardarán, "con matices", la fragmentación que tienen con China.

Donde sí habrá diferencias, estimó la funcionaria, es en el tema del acercamiento hacia las comunidades afrodescendientes y los latinos, tema en el que Biden destaca por su "mayor conocimiento y cercanía" con la región de Suramérica.

La máxima representante de la Cepal también se refirió en la entrevista a la próximas elecciones en Bolivia, el plebiscito sobre una nueva Constitución en Chile y las protestas que surgen en diversos puntos de la región.

Pregunta (P): ¿Quién traería mejores expectativas económicas para la región, Joe Biden o Donald Trump?

Respuesta (R): En ambos casos hay un interés de mantener las ventajas de Estados Unidos en materia política, económica y militar. La fragmentación entre Estados Unidos y China se mantendrá con matices, en un formato distinto si ganan los demócratas y agudizada si ganan los republicanos.

P: ¿Y en el resto de temas?

R: Habrá diferencias importantes en el tema del cambio climático y en el tema racial, el reconocimiento de los afrodescendientes y de los latinos. Sobre esto, Joe Biden tiene más conocimiento, más cercanía con nuestra región. Siendo vicepresidente vino a Chile, estuvo en Centroamérica, tuvo un acercamiento más estratégico.

P: ¿De qué forma cree que el negacionismo de Trump hacia el cambio climático puede afectar a la región?

R: Creo que puede afectar al mundo. Él ha hecho una apuesta por los combustibles fósiles. Su idea es avanzar en la producción petrolera y no hacia las energías renovables. Ir hacia el extractivismo y una minería depredadora en aras de una mayor producción económica sin considerar daños en el medioambiente es muy importante.

P:Y su negacionismo en torno a la COVID-19, ¿alimenta otras corrientes similares en la región, como sucedió con algunos seguidores de Jair Bolsonaro?

R:No reconocer la existencia de la pandemia puede hacer caer en errores. Una cosa es que Trump y Bolsonaro, como jefes de Estado, tengan acceso a los mejores tratamientos de su país, y otra cosa es que el común denominador de la población, y sobretodo los más vulnerables, pueda tener ese acceso. Ahí está la clave.

PROTESTAS, ELECCIONES EN BOLIVIA Y PLEBISCITO EN CHILE

P: ¿Esta crisis económica pone en jaque el modelo neoliberal al que ya le pesaban todas las protestas que se dieron en el último año?

R: Definitivamente sí, creemos que debe haber un cambio de paradigma. Es un modelo asociado a décadas de concentración del ingreso y de riqueza. Es un modelo a discutir, a reelaborar y repensar. No podemos volver a lo mismo porque había un telón de fondo en la región de enorme descontento.

P: Sobre las elecciones en Bolivia, ¿qué espera de estos comicios?

R: Es necesario que haya un gobierno legítimo, cualquiera que este sea, y no uno de transición, porque ahí es donde creo que sí las políticas no podrían ser duraderas. Como decíamos en este reporte, hacen falta políticas expansivas en lo fiscal que requieren estabilidad política para poder llevarse adelante.

P: ¿Qué expectativas tiene de cara al plebiscito constitucional en Chile del próximo 25 de octubre?

R: En Chile estamos ad portas de un proceso inédito, en una región con tantos conflictos sociales. La canalización de los cambios a partir de un plebiscito es digno de relevar. De cualquier manera la sociedad está cuestionando profundamente y las olas de protesta quizás puedan ser después si es que el proceso no es lo suficientemente legítimo y transparente.

P: Vuelve a haber en Chile señalamientos de violaciones a los derechos humanos durante las protestas. ¿Qué opina sobre que Sebastián Piñera mantenga su respaldo a Carabineros?

R: Me parece a mí que Chile siempre ha sido respetado por la calidad de sus instituciones y eso es lo que más se ha deteriorado en los últimos tiempos y especialmente a raíz de la pérdida de legitimidad de las fuerzas del orden. Creo que lo que valdría la pena es esperar a ver qué va a pasa con las investigaciones.

P: Con las nuevas protestas que está habiendo en Costa Rica ¿Mantiene lo que dijo en anteriores ocasiones de que la región está viviendo un estallido social y está habiendo un despertar continental?

R: Nos parece que Costa Rica tiene lecciones que aprender. También hay problemas muy severos, inclusive el tema fiscal. Es el país de Centroamérica con mayores niveles de déficit fiscal y mayor endeudamiento, entonces eso hace que el país tenga esta vulnerabilidad tan importante.