CEO de Microsoft se refiere a riesgos de trabajo remoto

(Bloomberg) -- Microsoft Corp. ha sido uno de los principales beneficiarios del auge del trabajo desde casa impulsado por la pandemia de covid-19. Pero el director ejecutivo de la compañía, Satya Nadella, se está dando cuenta de los peligros de estar fuera de la oficina durante tanto tiempo.

Las reuniones en línea pueden cansar a los empleados y dificultar la transición de lo laboral a la vida privada, dijo el martes el ejecutivo en Wall Street Journal CEO Council. “Cuando se trabaja desde casa, a veces se siente como si se estuviera durmiendo en el trabajo”, agregó.

Las videoconferencias pueden ser particularmente enervantes, señaló Nadella, citando estudios cerebrales sobre el tema. “Treinta minutos después de su primera reunión de video por la mañana, debido a la concentración que se necesita tener en el video, se está fatigado”.

También dijo que con el trabajo remoto se pierden algunos de los beneficios de la oficina. “Las videoconferencias son más transaccionales,” dijo. “El trabajo ocurre antes de las reuniones, después de las reuniones”.

Microsoft tiene un nuevo producto que intenta solucionar este problema. Together Mode coloca a los participantes en videollamadas en un espacio virtual, como un auditorio, una sala de reuniones o una cafetería para intentar recrear un ambiente de oficina.

Las acciones de Microsoft han subido más de 30% este año a medida que los clientes corporativos contratan más servicios en la nube de la compañía y las suscripciones de software basadas en Internet para ayudar a su creciente fuerza laboral a trabajar desde casa.

Nadella dijo que la pandemia le está enseñando sobre el valor de las transiciones entre el trabajo y las actividades personales. “Estoy aprendiendo más sobre las transiciones”, aseveró. “Entonces, ¿cómo haces la transición? ¿Cenas con la familia?” Dijo que ha prestado más atención a su horario.

También dijo que empatizaba con los empleados que ingresaban a las empresas mientras trabajaban de forma remota. “Se deben incorporar y de forma exitosa”, aseveró. “Aprender, volver a capacitarse y mejorar sus habilidades se convertirá en un gran problema”.

