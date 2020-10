Bolivia.- La Justicia de Bolivia rechaza el último recurso contra la participación del MAS en las elecciones

17/12/2019 Simpatizantes del expresidente de Bolivia Evo Morales.. La Sala Constitucional del Tribunal de Justicia de La Paz ha rechazado este lunes el último recurso presentado contra el Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales para cancelar su participación en las próximas elecciones del 18 de octubre, donde parte como principal favorito. POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL PAULA ACUNZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El recurso había sido presentado por la senadora de Unidad Democrática (UD), Carmen Eva Gonzáles, con el argumento de que el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, habría cometido una infracción electoral al comentar el pasado mes de julio una encuesta interna del partido en un medio de comunicación.



A las puertas del tribunal, en donde decenas de personas se han congregado para celebrar la decisión, el delegado del MAS, Wilfredo Chávez, ha explicado que la Justicia ha rechazado la acción de tutela porque la senadora Gonzáles "no contaba con legitimación activa" para presentarla y a su vez "no puede decidir sobre un asunto que está en trámite en el Tribunal Constitucional".



Chávez se refiere a una denuncia presentada contra el MAS por una presunta violación del artículo 136 en la que Arce habría incurrido al comentar en los medios de comunicación una encuesta interna del partido sobre la intención de voto de los bolivianos que el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, envió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



"Hemos logrado una gran victoria en la justicia constitucional. Se ha denegado la acción de cumplimiento que buscaba obligar al Tribunal Supremo Electoral a cancelar nuestra personalidad jurídica. ¡Vamos por la victoria en las urnas el 18 de octubre!", ha escrito Chávez en su cuenta de Twitter.



El mismo canal ha utilizado el expresidente Morales, ahora en Argentina desde que estalló la crisis política y social tras las acusaciones de fraude electoral en las pasadas elecciones de noviembre, quien ha utilizado su cuenta oficial de esta red social para aseverar que "no existe razón legal para quitar la personería jurídica al MAS".



"Pese a los intentos de la derecha de forzar políticamente nuestra inhabilitación, el tribunal actuó de acuerdo a la ley. Nuestro movimiento apostará siempre por el camino de la paz y el derecho a elecciones democráticas", ha publicado.



Por su parte, la senadora demócrata ha criticado la decisión del Tribunal de Garantías Constitucionales, al que ha acusado de no permitirle participar durante la vista, a diferencia, ha protestado, del MAS, partido al que ha calificado como "violadores de la ley".



"No vamos a permitirlo, vamos a seguir adelante porque el MAS, que ha manchado de sangre nuestro país, no puede seguir en la carrera electoral porque ha violado la ley y la Constitución, es un partido criminal", ha dicho.



La denuncia de Gonzáles evoca, recuerda el diario boliviano 'Página Siete', a la que el MAS presentó contra UD por una cuestión similar de cara a las elecciones locales de 2015, que supuso que 228 de sus candidatos en el departamento del Beni quedaran fuera de las listas electorales.



ÚLTIMAS ENCUESTAS



Las últimas encuestas de intención de voto para las elecciones del próximo 18 de octubre en Bolivia siguen dando como favorito al MAS, con el 30,6 por ciento de los apoyos, pero dejan la puerta abierta a una segunda vuelta, tras la subida en los sondeos de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), con casi el 25 por ciento.



Hasta el momento la candidatura del MAS, en esta ocasión encabezada por el que fuera ministro de Economía de Morales, Luis Arce, partía con amplia ventaja con respecto a sus competidores, según mostraban el resto de sondeos que se habían realizado antes del estallido de la crisis del coronavirus.



Las últimas publicadas hace tan solo dos semanas, colocaban a Arce como la primera opción entre los bolivianos con una intención de voto de casi el 40 por ciento, muy por delante de la candidatura de Demócratas de la presidenta interina, Jeanine Áñez, cuarta en las encuestas, con apenas un 10 por ciento en el mejor de los casos, quien a las pocas horas decidió abandonar la carrera presidencial para no "dividir" más el voto.