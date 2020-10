Bolivia.- El MAS pide a la comunidad internacional "observación activa" en las elecciones por amenazas a la democracia

28/10/2019 Las denuncias sobr eun supuesto fraude electoral cometido por el expresidente Evo Morales en las elecciones de noviembre de 2019 desencadenaron una enconada crisis política y social en Bolivia.. El candidato a la Presidencia de Bolivia por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, ha alertado este martes a la comunidad internacional de "los riesgos" a los que se enfrenta la democracia en el país, por lo que ha pedido "apoyo y observación activa" durante la jornada electoral prevista para el próximo 18 de octubre. POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL CHRISTIAN LOMBARDI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



A través de una misiva difundida en su cuenta de Twitter, Arce ha denunciado al Gobierno "de facto" de la presidenta interina, Jeanine Áñez, por demostrar "que no desisten en sus intentos de obstaculizar el proceso electoral intentando generar miedo y amenazando ahora con el uso de la fuerza militar".



Arce, que parte como favorito en las encuestas de intención de voto, ha reprobado también los "anuncios irresponsables" de las autoridades del nuevo oficialismo sobre "un supuesto plan del MAS para desestabilizar el país después de las elecciones".



En ese sentido, ha recordado los "repetidos intentos" del Gobierno de Áñez de detener los comicios y se ha preguntado "qué otras provocaciones están dispuestos a generar con el objetivo de descarrilar las elecciones".



Arce hace referencia a los varios aplazamientos que ha sufrido el proceso electoral, después de las denuncias de un supuesto fraude cometido por el expresidente Evo Morales en los comicios de noviembre del año pasado y que provocó su marcha a Argentina, previo paso por México, por las presiones de la oposición y parte de las Fuerzas Armadas.



Previstas en un primer momento para el 3 de mayo, tuvieron que se aplazados por la crisis del coronavirus. Ante la imposibilidad de fijar una nueva fecha, el Congreso señaló el 6 de septiembre, algo aceptado en un principio por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no así por el Ejecutivo de Áñez, que logró hacer que se postergaran al 18 de octubre, provocando así un nuevo episodio en la crisis política y social de Bolivia.



En la carta, que tiene como destinatario entre otros altos cargos internacionales al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres; y al representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell; Arce ha enfatizado que el MAS "responderá positivamente" a las peticiones del TSE para "obrar conjuntamente" con otros partidos y así "garantizar la paz social y el respeto a los resultados de las elecciones".



Por todo ello, el candidato del MAS en las nuevas elecciones ha señalado que la presencia de la comunidad internacional durante los comicios "es más importante que nunca" pues supone no sólo un "factor de tranquilidad para la ciudadanía", sino también uno de "disuasión frente a quienes intenten subvertir el ejercicio democrático".