Bolivia.- Camacho desafía a Mesa y Arce: "Elijamos a un árbitro imparcial y realicemos un debate presidencial de verdad"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Luis Fernando Camacho, candidato a la Presidencia de Bolivia por 'Creemos', ha desafiado este martes a sus rivales el expresidente Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), y Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS) a llevar a cabo un "debate presidencial de verdad".



"Se realizaron foros y encuentros, que de debate no tuvieron nada. Se habló mucho, pero no se dijo nada, por eso, los invito, los desafío a un debate de verdad", ha manifestado en un vídeo difundido a través de su cuenta de Twitter.



En él, Camacho ha instado a elegir "a un árbitro imparcial" para la realización del debate, con el que busca decirle al país "quiénes son los candidatos a la Presidencia, qué han hecho en el pasado y qué harán por el futuro de Bolivia".



El antiguo líder cívico cruceño no asistió el domingo a un intercambio de ideas organizado en La Paz a pesar de que en un primer momento confirmó su asistencia. El expresidente Evo Morales tampoco ha estado presente alegando que tenía una entrevista a esa misma hora.



"Señores Carlos Mesa y Luis Arce, después de los encuentros e intentos de debate que ha habido, la población aún pide un escenario en el que se contrasten las propuestas y hablemos de pasado y futuro", ha dicho antes de invitar al resto de candidatos a un "debate serio". "Pongamos fecha, se lo debemos a la gente", ha manifestado.



En este sentido, ha explicado que el debate debe incluir conversaciones sobre "todos los temas, con respuestas amplias donde se pueda probar con documentos todo lo que se dice".