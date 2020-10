Blas Riveros y Adam Bareiro ya están en Paraguay para enfrentar a Perú

El entrenador de Paraguay Eduardo Berizzo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Asunción, 6 oct (EFE).- El lateral Blas Riveros, fichaje del Brondby danés, y el delantero Adam Bareiro, del Alanyaspor turco, llegaron esta madrugada a Asunción para integrar el listado de la selección de Paraguay de cara al duelo del jueves contra Perú, de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022.

Riveros, cuyo fichaje fue anunciado la víspera, tras cuatro temporadas en el Basilea suizo, está, al igual que Bareiro, en condiciones de tomar parte en el entrenamiento que esta tarde dirigirá el técnico de la selección, Eduardo Berizzo, en el complejo deportivo de la Albirroja.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) anunció que el entrenamiento de hoy, en la ciudad de Ypané, será a un sólo turno frente a la sesiones dobles realizadas esta semana.

Dentro del cronograma de la Albirroja, para este miércoles se anuncia una rueda de prensa de Berizzo, quien cuenta con 29 futbolistas para el encuentro contra Perú y el posterior contra Venezuela, el día trece de este mes.

Se espera que la comparecencia del argentino sirva para aclarar el estado físico del arquero Roberto Junior Fernández (Botafogo-BRA), con un problema de rodilla y la principal duda en el plantel diseñado por Berizzo.

En caso de no jugar, las opciones en la puerta son Antony Silva, recién fichado por el Nacional paraguayo y procedente del argentino Huracán, por lo que arrastra varios meses sin jugar, debido al parón de la liga en ese país por el coronavirus.

El tercer arquero convocado es Gerardo Ortiz, del Once Caldas colombiano.

No obstante, 'Gatito' Fernández ha tomado parte en varios de los entrenamientos de Berizzo como el del pasado lunes, que tuvo dos sesiones y reunió al grueso de la lista de Berizzo.

El partido del jueves será el estreno de Berizzo en una eliminatoria para un Mundial, campeonato al que Paraguay no llega desde Sudáfrica 2010.

Berizzo tomó las riendas de la Albirroja en febrero de 2019 y ha dirigido a la selección en 14 partidos, entre ellos los oficiales de la Copa América de Brasil.

Un saldo de tres victorias, seis empates y cinco derrotas que para algunos medios es precario.