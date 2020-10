Armenia/Azerbaiyán.- Al Assad denuncia que Erdogan envía "terroristas" a Nagorno Karabaj y es "el principal incitador"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente de Siria, Bashar al Assad, ha asegurado este martes que el mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, es el "principal incitador" de la reciente espiral bélica en la región de Nagorno Karabaj, cuya soberanía se disputan Armenia y Azerbaiyán.



"Erdogan apoya a los terroristas en Siria y en Libia y fue el principal incitador del recién estallado conflicto en Nagorno Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia", ha asegurado el mandatario sirio, en una entrevista concedida a la agencia de noticias rusa Sputnik.



Al Assad ha señalado que Turquía ha empleado en Siria a "terroristas procedentes de diversos países" y ha aplicado "los mismos métodos en Libia, donde empleó a los terroristas de Siria y a lo mejor de otros países también". "Así que el hecho de que use los mismos métodos en Nagorno Karabaj no requiere pruebas. Es muy probable pues como acabo de decir fue Turquía la que provocó este problema, desató este conflicto y lo había atizado", ha argumentado.



Al Assad ha recalcado que él puede confirmar "de una manera inequívoca" que los terroristas de Siria están siendo trasladados a la región de Nagorno Karabaj. "No porque tengamos las pruebas sino porque incluso cuando no hay pruebas, hay determinados indicadores" que apuntan a ello, ha sostenido.



Turquía, según el mandatario sirio, pretende conseguir sus objetivos "con sus métodos de siempre". "Podemos decir con certeza que está usando a terroristas de Siria y otros países en Nagorno Karabaj", ha subrayado Al Assad.



El presidente de Siria también ha cargado contra las "grandes potencias y países ricos" de la comunidad internacional que respaldan a Turquía por considerar que son "cómplices" de Ankara. "Turquía para esos países es una herramienta para imponer su política en la región y plasmar sus aspiraciones", ha señalado. "No existen los organismos que puedan garantizar la implementación práctica del derecho internacional", ha proseguido.



La tensión en Nagorno Karabaj se mantiene desde que comenzó el 27 de septiembre una espiral bélica que se ha cobrado la vida de decenas de militares de Armenia y de Azerbaiyán en combates en esta región cuya soberanía se disputan los dos países desde hace décadas.



La antigua provincia autónoma soviética intentó independizarse de Azerbaiyán por primera vez en 1988, lo que provocó graves enfrentamientos étnicos en la región. Más de un millón de civiles abandonaron sus hogares y miles de personas murieron en el conflicto hasta que se alcanzó un alto el fuego en 1994, con las fuerzas armenias y de Nagorno Karabaj manteniendo el dominio de la mayor parte de la provincia y de varios distritos colindantes de Azerbaiyán.