Apple revelará los iPhone 5G el 13 de octubre en evento virtual

(Bloomberg) -- Apple Inc. anunció que su mayor evento de lanzamiento de productos del año se llevará a cabo el 13 de octubre.

El gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, publicó el martes la fecha del evento con el eslogan “Hi, Speed”.

La compañía planea dar a conocer cuatro iPhones rediseñados con capacidad inalámbrica 5G, cámaras mejoradas, procesadores más rápidos y una gama más amplia de tamaños de pantalla, informó Bloomberg News.

El evento en línea marcará el segundo lanzamiento de productos de Apple este año, después de que en septiembre la compañía anunciara un nuevo iPad Air, una actualización de nivel de entrada del iPad y Apple Watches actualizados.

La introducción de los nuevos iPhones se produce aproximadamente un mes más tarde de lo habitual, después de que la empresa enfrentara retrasos en las pruebas finales y la producción debido a la pandemia de covid-19.

A pesar de una rápida expansión en servicios y nuevos dispositivos, el iPhone sigue siendo el producto más importante de Apple. El teléfono inteligente genera aproximadamente la mitad de los ingresos de la compañía y es el impulsor central de las ventas de AirPods y Apple Watches. El iPhone también es el dispositivo que se utiliza con más frecuencia para suscribirse a servicios y descargar aplicaciones, lo que en muchos casos le da a Apple una comisión por los ingresos.

El soporte inalámbrico 5G de los nuevos iPhones pondrá a Apple a la par con las últimas ofertas de Samsung Electronics Co., Google y otros.

La nueva línea también marcará la mayor variación en el tamaño de las pantallas de Apple en años, agregando un modelo de 5,4 pulgadas y una versión de 6,7 pulgadas, informó Bloomberg News.

Los nuevos teléfonos tendrán el rediseño más importante desde el iPhone X en 2017, agregando lados cuadrados en reemplazo de los bordes redondeados actuales. Los cuatro modelos se dividirán en dos versiones de nivel de entrada y dos variaciones Pro. Los teléfonos de gama alta están fabricados con acero inoxidable, mientras que los dispositivos menos costosos, con aluminio.

Apple planea agregar un escáner Lidar, una cámara de detección de profundidad que mejora las aplicaciones de realidad aumentada, a los modelos más caros. También se espera que la compañía retire el adaptador de carga de pared de las nuevas cajas de iPhone, una medida que Apple ha dicho que ayudaría al medio ambiente. El cambio también podría ahorrarle a la empresa decenas de millones de dólares al año.

Incluso con el anuncio de la próxima semana, se espera que algunos de los nuevos modelos no estén ampliamente disponibles durante varias semanas debido a restricciones de suministro.

Apple también planea anunciar computadores portátiles Mac con sus propios procesadores personalizados a partir de noviembre.

Nota Original:Apple to Hold Online Event to Unveil 5G IPhones on Oct. 13 (1)

©2020 Bloomberg L.P.