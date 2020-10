Al menos un muerto y cerca de 600 heridos en disturbios en Biskek

EFE/EPA/IGOR KOVALENKO

Moscú, 6 oct (EFE).- Al menos un persona murió y cerca de 600 resultaron heridas en los disturbios que estallaron este lunes en Biskek, capital de Kirguistán, tras las elecciones parlamentarias del domingo, comunicó hoy el Ministerio de Sanidad de esa antigua república soviética de Asia Central.

Los manifestantes irrumpieron en la sede del Gobierno, el Parlamento, la alcaldía de Biskek y el Comité de Seguridad del Estado, donde liberaron al expresidente Aslambek Atambáyev y a otros ex altos cargos, que se hallaban en prisión acusados de diversos delitos, informó desde la capital kirguís la agencia rusa Interfax.

"La noche pasada algunas fuerzas políticas intentaron hacerse ilegalmente con el poder. Utilizaron como pretexto las elecciones parlamentarias para alterar el orden público", señaló el presidente kirguis, Sooranbay Jeenbékov, en una declaración difundida hoy por su oficina de prensa.

El jefe del Estado denunció que los manifestantes no acataron las órdenes de la policía y causaron daños a edificios públicos.

"Ordené a la fuerzas del orden que no abrieran fuego a fin de no poner en peligro la vida de ningún ciudadano", señaló Jeenbekov, que recalcó que la paz social es más valiosa que cualquier acta de diputado.

Agregó que propuso a la Comisión Electoral Central (CEC) investigar minuciosamente las irregularidades durante los comicios y, "si es necesario, anular sus resultados".

"Llamo a todos mis compatriotas a preservar la paz y a no atender a los llamamientos de la fuerzas provocadoras", concluyó.

Un total de 11 partidos políticos de los 16 que participaron en las elecciones parlamentarias del domingo llamaron a protestar a fin de exigir la anulación de sus resultados, que no reconocen y denuncian como fraudulentos.

Según los datos preliminares de los comicios, el partido "Birimdik", que incluye a Asylbek Jeenbekov, el hermano del presidente kirguís, obtuvo el 25,98 % de los votos.

Un 24,6 % votó por "Mekenim Kirguistán" (Madre Patria Kirguistán), partido que estaría fundado por el exvicejefe del Servicio Estatal de Aduanas Raimbek Matraimov, cuyo nombre está asociado con operaciones de lavado de dinero y la retirada de dinero de la república, según Interfax.

La fuerza "Kirguistán" recibió el apoyo del 8,9 % de los votantes. Se trata del único partido que ya estaba en el Parlamento que pasa también al nuevo Congreso tras estas elecciones.

El partido opositor "Butun Kirguistán" (Kirguistán Unida) superó la barrera del 7 % requerida (7,62 %) y "Mekenchil", también opositor, logró un 7,26 %.

El resto de partidos no consiguió superar el umbral del 7 %, por lo que habrá dos fuerzas opositoras en el Parlamento de confirmarse los resultados preliminares.

El partido de los hijos del expresidente Atambáyev, "Socialdemócratas", quedó fuera del Parlamento.

Dado que ningún partido tiene mayoría absoluta, de confirmarse estos resultados, la formación del Gobierno requerirá la articulación de una coalición parlamentaria.