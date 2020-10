Airbus revela avión de negocios en busca de demanda corporativa

(Bloomberg) -- Airbus SE está apostando a que el negocio de aviones corporativos no sufrirá el mismo impacto que el sector de los vuelos comerciales como consecuencia de la pandemia y ha revelado una versión comercial de su modelo A220.

El avión tendrá tres veces más espacio en cabina y costará aproximadamente una tercera parte menos que los modelos de la competencia, dijo Airbus, que tomó el relevo del desarrollo del avión de Bombardier Inc. en febrero. El modelo se basa en el A220-100 y tendrá un rango de vuelo de hasta 10.500 km, suficiente para conectar Londres con Los Ángeles.

Airbus ya tiene modelos corporativos basados en aviones de la familia A320, A330 y A350.

La propagación mundial del coronavirus ha suscitado pronósticos sombríos sobre el futuro de los viajes de negocios, y es probable que la demanda sufra un impacto a medida que las empresas se acostumbran a las reuniones virtuales. Aun así, la preocupación por el aumento de las tasas de infección hace que los aviones privados sean una propuesta más atractiva para aquellos que necesitan viajar y pueden pagarlo.

El negocio principal de Airbus, el de fabricación de aviones comerciales, se ha visto muy afectado por la pandemia. La empresa planea recortar 15.000 empleos y no anticipa un repunte en los niveles mundiales de tráfico aéreo hasta 2023 o incluso 2025.

