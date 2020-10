Abatir crimen sin abusos, apuesta de candidato latino a fiscal de Los Ángeles

Fotografía personal cedida donde aparece el candidato demócrata a fiscal de Los Ángeles, el cubanoamericano George Gascón, de 66 años, y quien ha sido fiscal general de San Francisco por más de ocho años, (2011-2019), y jefe de los departamentos de policía de San Francisco, California (2009-2011) y Mesa, Arizona (2006-2009). EFE/ Campaña George Gascón

Los Ángeles, 6 oct (EFE).- Reducir el crimen violento "sin permitir el racismo y el abuso de autoridad" es la apuesta del cubanoamericano George Gascón para ganar la fiscalía de Los Ángeles, la elección más importante de un procurador en Estados Unidos al ser el condado más poblado y con el mayor sistema carcelario del país.

Los fiscales locales han cobrado mayor atención nacional tras meses de protestas por la muerte de civiles desarmados a manos de policías, exigiendo que los fiscales acusen a los agentes que causaron los decesos.

En entrevista con Efe, Gascón, de 66 años, asegura que “Los Ángeles no es la excepción”, ya que desde hace más de un año varios grupos han pedido la renuncia de la fiscal Jakie Lacey por negarse a abordar el problema, y formulado acusaciones contra agentes implicados en brutalidad policiaca.

“La situación es complicada para el condado porque, con los índices de criminalidad en aumento y con más incidentes de posible brutalidad policiaca, la fiscal debería darle a la comunidad confianza en la justicia pero no lo está haciendo”, valoró el demócrata.

Gascón se enfrenta a Lacey, quien busca su reelección y que se convirtió en 2012 en la primera mujer y la primera afroamericana en ocupar esta posición. Pero en los últimos años ha sido blanco de protestas de grupos como Black Lives Matter.

UN MODELO DE JUSTICIA MÁS HUMANO

Gascón promete resolver estas tensiones con las minorías con una visión más inclusiva. “Uno de mis compromisos es reducir el crimen violento de manera sensible, sin utilizar el racismo sistémico que existe sobre todo contra latinos y afroamericanos. No podemos justificar el racismo como vehículo para mejorar la seguridad pública”, sostiene.

Para lograr este cometido, quiere echar mano de lo que considera modelos más efectivos. “En varios países europeos están más enfocados en la rehabilitación y en buscar intervenciones mucho más humanas con la seguridad pública, y francamente dan más resultados de lo que está pasando en Estados Unidos”, considera.

El candidato asegura que con esta estrategia “más humana” ha logrado reducir el crimen en los lugares por donde ha pasado. Así lo demostró como fiscal general de San Francisco por más de ocho años, (2011-2019) y como jefe de los departamentos de policía de San Francisco (2009-2011) y Mesa, Arizona (2006-2009).

Con 10.039.107 habitantes, 48,6 % hispanos, Los Ángeles es el condado más poblado y con el sistema carcelario más grande del país, y donde la fiscalía aún busca la pena de muerte pese a que desde hace años los gobernadores en turno han puesto una moratoria al cumplimiento de estas condenas en California.

En junio de 2019 el diario New York Times anticipaba que la elección de fiscal en Los Ángeles sería el escenario de la campaña de fiscal más importante del país, citando los problemas que aquejan al condado. Estos retos son los que animaron a Gascón a reconsiderar su retiro y lanzarse como una opción en la región que considera su hogar, y donde llegó a ocupar el segundo cargo más importante en el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

“Es hora de componer Los Ángeles; hay mucho trabajo por hacer”, declara.

Entre sus propuestas está reducir el número de personas detenidas en el sistema carcelario.

Nacido en La Habana, Cuba, en 1954, Gascón llegó con su familia a California en la década de 1960, y de obtener el triunfo sería el primer inmigrante elegido en ese puesto. Y sabe de primera mano el costo de ser inmigrante. “No es fácil”, resalta.

Al ser testigo de la transformación de Los Ángeles y el resurgir de los hispanos en la región, dice que otro de sus objetivos es educar a los latinos para que ejerzan su voto.

“Aunque tenemos el número de gente que puede votar, no somos lo suficientemente activos en el proceso político. Esta elección (la de fiscal) es importante y los latinos deberían estar hablando sobre este tema”, subraya.

UN CUBANO EN DESACUERDO CON TRUMP

Desde que lanzó la candidatura Gascón ha ido ganando grandes apoyos como el del gobernador de California Gavin Newsom; la candidata a vicepresidenta Kamala Harris, e incluso del alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.

Del otro lado, Lacey ha recibido el apoyo de grandes sindicatos de trabajadores de departamentos de seguridad pública.

Gascón asegura que la campaña de la fiscal ha recolectado más de 3,5 millones de dólares de estas agrupaciones, más de un millón aportado por el Sindicato del Departamento de Policía de los Ángeles. “Estos respaldos crean un conflicto de interés fatal”, considera el candidato.

Al haber estado dentro del mismo LAPD, Gascón sabe diferenciar entre el apoyo del sindicato y el de los agentes, a los que considera trabajadores esenciales.

“La policía es muy necesaria en una sociedad civil, y tanto ellos como los fiscales deben velar por la seguridad pública, pero no a costa de violar los derechos de las personas”, expuso.

En la dura campaña Gascón incluso ha sido calificado en redes sociales de comunista. Al ser interrogado al respecto, se ríe y dice que él y su familia entienden muy bien qué es el comunismo, pues huyeron de este sistema.

“No saben de lo que están hablando. Es fácil tratar de reducirlo a un eslogan o dos o tres palabras y crear una imagen que no es cierta”, indica.

“Creo que la retórica del presidente Donald Trump está dividiendo al país. Soy cubanoamericano que cree en la justicia social. Ni los latinos ni las minorías merecemos ser pesados en otra balanza como la del dinero”, concluye.