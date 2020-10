370 casos de ultraderechismo en organismos de seguridad alemana desde 2017

Informe presentado este martes por el ministro de Interior alemán, Horst Seehofer, este martes en Berlín. EFE/EPA/Sean Gallup

Berlín, 5 oct (EFE).- Un total de 370 casos de ultraderechismo se han presentado en los organismos de seguridad alemana en los últimos tres años, según un informe presentado este martes por el ministro de Interior, Horst Seehofer, que abarca el periodo desde enero de 2017 hasta marzo de este año.

Seehofer, al presentar el informe, resaltó que si se tiene en cuenta el alto número de personas que trabajan en los organismos de seguridad, las cifras son bajas pero agregó que "cada caso es una vergüenza".

"Tenemos que ver que es un escaso número de casos. Lo que quiere decir que el 99 por ciento de los funcionarios se mueven en el marco de la constitución. No tenemos un problema estructural", dijo el ministro.

"Pero cada caso es una vergüenza porque afecta a todos los que trabajan en los organismos de seguridad", agregó.

El informe es el primero de ese tipo que se realiza, con colaboración de los organismos de seguridad de todos los estados federados, y responde al debate que se abrió por una serie de casos de ultraderechismo dentro de la policía.

La mayor parte de los casos, 319, se registraron en la policía de los estados federados mientras que los otros se detectaron en la policía federal, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, el Departamento Federal de lo Criminal (BKA), la Aduana y el Servicio Federal de Inteligencia (BND).

En la mayoría de los casos se abrieron procesos disciplinarios o penales pero un 20 por ciento de los mismos se archivaron.

El presidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, Thomas Haldenwang, dijo que aunque los casos que se han presentado no pueden considerarse como aislados, han sido reportados también por los mismos organismos de seguridad lo que muestra que no se trata de un problema estructural.

El presidente de la Policía Federal, Dieter Romman, dijo que los casos que se han conocido dentro de su organización corresponden a un 0,09 por ciento de los funcionarios.

Sin embargo, el informe advierte de que "aunque las cifras son bajas si se tiene el cuenta el número de personas que trabajan en los organismos de seguridad hay que contar en principio también con casos que no se han descubierto".

El informe también subraya que cuando personas que han recibido formación en el uso de armas se convierten en extremistas "surge un alto peligro para el estado y para la sociedad" y que cada caso amenaza con socavar la confianza en el estado y los organismos estatales.

En algunos estados federados han surgido en la policía casos posteriores al periodo que abarca el informe. En Renania del Norte de Westfalia (este del país), por ejemplo, se descubrió un grupo de dos decenas de policías que formaban parte de un chat en el que intercambiaban mensajes extremistas.

También en Berlín y en dos estados del ese del país, Turingia y Sajonia, han aparecido nuevos casos en los últimos días.

Seehofer apeló a los miembros de los organismos de seguridad a denunciar los casos que detecten en sus filas.

"Estén ustedes atentos. Defiendan activamente nuestra constitución. La complicidad pasiva tampoco es permisible", dijo el ministro.

El informe presentado hoy no será el último sino que seguirán otros dedicados a todo el servicio público.

Seehofer reiteró su rechazo a encargar un estudio independiente sobre tendencias racistas dentro de la policía porque no quiere someter a todos sus miembros a una sospecha generalizada y porque considera que "el racismo es un tema universal que afecta a toda la sociedad".

Dentro del Partido Socialdemócrata (SPD), socio minoritario de la gran coalición de Gobierno, así como dentro de La Izquierda y Los Verdes ha habido críticas a Seehofer por su rechazo a encargar un estudio sobre el racismo en la policía.