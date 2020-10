26-10. Mahomes y Chiefs superan a los diezmados Patriots y siguen invictos

El mariscal de campo Patrick Mahomes de los Chiefs de Kansas City EFE/EPA/LARRY W. SMITH/Archivo

Kansas City (EE.UU.), 5 oct (EFE).- El mariscal de campo Patrick Mahomes volvió a ser el líder imparable de la ofensiva de los Chiefs de Kansas City a los que guió este lunes al triunfo de 26-10 ante los Patriots de Nueva Inglaterra en el partido aplazado de la Cuarta Semana de competición de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Mahomes, aunque no estuvo brillante, si volvió a ser decisivo dentro y fuera del paquete de protección al completar 19 de 29 pases con dos envíos de anotación, sin interceptaciones, fue derribado una vez en siete oportunidades y colocó en 113,6 el índice de pasador.

Ademas Mahomes también hizo ocho acarreos por tierra para ganar 38 yardas.

Los objetivos que encontró en el ataque de los Chiefs fueron los receptores abiertos Tyreek Hill y Mecole Hardman, que hicieron un anotación cada uno, con recepciones cortas decisivas.

El profundo Tyrann Mathieu devolvió una interceptación tardía para el "touchdown" definitivo, y luego la defensiva de Kansas City cerró una ofensiva de los Patriots que perdió al mariscal de campo titular Cam Newton y al corredor Sony Michel.

Los Chiefs (4-0) superaron un comienzo ofensivo inusualmente lento para ganar su decimotercer partido consecutivo que se remonta a la semana 10 de la temporada pasada.

Se suponía que el enfrentamiento entre los Patriots y los campeones del Super Bowl sería el domingo, pero se aplazó cuando Nueva Inglaterra confirmó que un jugador que más tarde reveló que era Newton dio positivo por COVID-19.

Más tarde el sábado, sucedió lo mismo que el equipo de práctica de los Chiefs, el mariscal de campo Jordan Ta'amu, también dio positivo, lo que obligó a la NFL a posponerlo de manera definitiva hasta el lunes.

Más pruebas, incluida una realizada este lunes a las 18:00 hora del Este, no arrojaron resultados positivos adicionales de ninguno de los equipos.

Los Patriots (2-2) probablemente desearían que el juego se retrasara aún más para poder recuperar a Newton, pero no fue posible y perdieron su segundo partido consecutivo, ambos de visitantes.

Brian Hoyer, quien ahora ha perdido 11 aperturas consecutivas para tres equipos diferentes, completó 15 de 24 para 130 yardas y una interceptación antes de ser enviado a la banca después de haber salido como titular de los Patriots.

Jarrett Stidham llevó a los Patriots a un "touchdown" para acercarse a 13-10, pero también lanzó dos interceptaciones, incluida la selección seis a Mathieu que impulsó a los Chiefs a su cuarta apertura consecutiva de 4-0.

Sin Newton y la pérdida de Michel, quien fue colocado en la reserva de lesionados por un problema con el cuádriceps al principio del día, los Patriots recurrieron a un enfoque reducido y con muchas carreras diseñado para mantenerlos en el partido.

En gran parte, el sencillo plan del entrenador Bill Belichick funcionó.

Los Chiefs marcharon campo abajo para un gol de campo en su primera serie, agregaron otro más tarde en la mitad, pero por lo demás tuvieron dificultades para ser eficaces en el ataque.

El receptor abierto Sammy Watkins desperdició una oportunidad de anotar al perder el balón en la zona roja, Mahomes estaba bajo presión constante y el resto de sus receptores abiertos fueron cubiertos por la secundaria de Nueva Inglaterra.

De hecho, los Patriots podrían haber estado liderando si Hoyer no hubiera cometido dos errores monumentales, que concederlos a los Chiefs es sinónimo de quedar condenado a la derrota.