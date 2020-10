Venezuela se acerca a los 80.000 casos de coronavirus con 653 fallecidos

Un médico realiza una prueba durante una jornada de pruebas rápidas de la Covid-19, en Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Peña R/Archivo

Caracas, 4 oct (EFE).- Venezuela llegó este domingo a los 78.434 casos de coronavirus al sumar 788 nuevos contagios en las últimas 24 horas, en tanto que la cifra total de fallecidos subió a 653, informó el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez.

A través de Twitter el ministro explicó que los nuevos contagios se dividen en 766 pacientes "comunitarios" detectados en varias regiones y 22 "importados", como llama el Gobierno a los venezolanos que retornan al país y que son retenidos en las fronteras durante varios días.

Ñáñez informó del fallecimiento, a causa de la COVID-19, de dos hombres de entre 71 y 83 años que vivían en el estado Táchira y otras dos personas de 67 y 68 años que residían en Apure, ambas regiones fronterizas con Colombia.

RETORNADOS EN PANDEMIA

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, informó este domingo de que un total de 117.000 personas han retornado al país desde marzo, cuando se detectaron los primeros casos de coronavirus.

Durante una alocución televisada, aseveró que todos estos venezolanos retornaron al país "de forma legal" y a todos se les práctico la prueba de detección de la COVID-19.

Por otra parte, aseguró, "no menos de 10.000" personas ingresaron infectados por áreas no vigiladas de la extensa frontera terrestre con Colombia, valiéndose de pagos a "trocheros", como llama el Ejecutivo a quienes operan de ambos lados de esa zona limítrofe.

CUARENTENA "PLUS"

Maduro anunció este domingo que mañana arranca el esquema "7 más 7 plus" con el que esperan "romper las cadenas de contagios y cerrar bien el año 2020", aunque no explicó si este mecanismo de control de la movilidad de las personas incluye nuevas reglas.

En Venezuela rige desde junio una cuarentena intermitente, a la que el Gobierno ha llamado 7 + 7, que cada siete días supone un cambio entre una semana con comercios abiertos y otra con un estricto confinamiento.

Maduro adelantó que este mes llegará al país una vacuna china para la COVID-19, con la que Venezuela participará también en la fase de ensayos clínicos.

Sobre la vacuna rusa Sputnik V, que llegó al país el viernes para la fase de ensayos clínicos, el presidente comentó que su hijo Nicolás Maduro Guerra y una de sus hermanas participarán como voluntarios en este proceso.

El mandatario llamó a los ciudadanos a mantener el distanciamiento social y el uso de mascarillas para llegar a cero contagios en los próximos meses y que el país viva unas "navidades felices en pandemia" pero, dijo, "en familia" y "con seguridad".