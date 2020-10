Una preparación cerrada es el arma de Bolivia ante Brasil y Argentina

En la imagen el entrenador de Bolivia, el venezolano Cesar Farias. EFE /Ernesto Guzmán Jr./Archivo

La Paz, 5 oct (EFE).- La selección de Bolivia pone toda su confianza en la preparación de sus jugadores al mando del entrenador venezolano César Farías más que en la competencia internacional, algo que no ha pasado hasta el momento por la pandemia de la COVID-19.

La Verde llega para el comienzo de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 sin partidos amistosos ni la posibilidad que puede dar la Liga local, todavía suspendida, y que es la principal proveedora de sus futbolistas.

A juicio del exdefensa de la selección, entrenador y ahora comentarista de televisión Juan Carlos Paz García la preocupación "más importante" pasa por que "no hay competitividad" y que por ello es difícil valorar cómo llega la selección a los partidos ante Brasil de visitante el 9 de octubre, y de local ante Argentina, el día 13.

El exjugador de The Strongest, Bolívar y Blooming afirmó que lo fundamental pasa porque Farías haya logrado aprovechar los casi dos meses de trabajo y haya logrado en ese tiempo que sus dirigidos alcancen su "máximo nivel".

Para este exjugador, que disputó las eliminatorias para los mundiales de Francia 1998, Corea del Sur-Japón 2002 y Alemania 2006, el parón por la pandemia sirve a Bolivia para afinar aspectos tácticos y estratégicos.

Pero reiteró que la principal preocupación es el "la competencia".

Justamente la preocupación de la afición y de los seguidores de la selección de Bolivia ante rivales como Brasil y Argentina pasa porque son "equipos plagados de figuras" con la capacidad de definir su estilo de juego "con 24 o 48 horas de trabajo", indicó.

Desde su perspectiva, aquello que tiene que haber preocupado durante todo este proceso de preparación al cuerpo técnico de la Verde es alcanzar la "jerarquía" para dar batalla a esas poderosas selecciones, señaló Paz García, quien colgó las botas en 2010.

Añadió que será importante dar prioridad al partido ante Argentina en La Paz y aprovechar a un Messi con la "cabeza caliente" por las dificultades que tuvo en su equipo el Barcelona y apostar por una selección de experiencia y juventud para el duelo contra Brasil.

Consultado sobre un posible resultado ante la Canarinha, Paz García dijo que es "muy difícil dar un marcado en este momento", aunque mantiene la ilusión de que Bolivia sorprenda a la selección liderada que dirige Tite.

El exdefensa de Bolivia se mostró algo más optimista para adelantar un resultado ante Argentina, en los 3.600 metros de altitud en el estadio Hernando Siles, de La Paz que a su juicio podría conseguir una victoria en base a los disparos de media distancia y las asociaciones de juego del equipo.

Un buen resultado ante Brasil y una victoria ante Argentina "sería la consolidación de un trabajo que se ha venido haciendo" a lo largo de estas semanas, precisó el exjugador de la Verde.

Gabriel Romano