UE.- El TUE desestima el recurso de los laboratorios españoles del Apiretal contra el registro de la turca Apiheal

BRUSELAS, 5 (EUROPA PRESS)



El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha desestimado este lunes el recurso presentado por la farmacéutica española Laboratorios ERN, propietaria de la marca 'Apiretal', contra el registro en la UE de la marca 'Apiheal' en la UE, propiedad de una empresa turca.



La derrota del laboratorio barcelonés es doble puesto que, además de desestimar su recurso, el tribunal de Luxemburgo ha estimado el que había presentado la firma turca contra la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) que había confirmado el riesgo de confusión entre ambas marcas para algunos productos.



La sociedad SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret solicitó en 2015 ante la EUIPO el registro como marca de la UE una imagen con las palabras 'Apiheal' para una amplia gama de productos: desde productos de droguería, farmacéuticos y veterinarios hasta alimenticios como la miel y el própolis o el propóleo.



Laboratorios ERN se opuso a dicho registro por la existencia de una marca denominativa anterior ('Apiretal') para productos productos farmacéuticos y veterinarios, sustancias dietéticas de uso médico, material para vendajes, desinfectantes, insecticidas y parasiticidas.



La EUIPO optó por estimar parcialmente el recurso de Laboratorios ERN y denegó el registro de 'Apiheal' para algunos productos de droguería, farmacéticos y veterinarios. La empresa barcelonesa, no obstante, recurrió la resolución porque la EUIPO había estimado el registro de la marca turca para el própolis. La empresa de Turquía también pidió que se anulara la resolución de la EUIPO al entender que no había riesgo de confusión para ningún producto.



En consecuencia, la EUIPO anuló su resolución en noviembre de 2018 y aprobó una nueva en la que consideraba de nuevo que no había riesgo de confusión en algunos productos, pero si en otros. Tanto Laboratorios ERN como la empresa turca recurrieron a la Justicia europea.



En una primera sentencia, el Tribunal General de la UE desestima el recurso de Laboratorios ERN y confirma que la EUIPO acertó al concluir que no existía riesgo de confusión con respecto a algunos productos que son diferentes a aquellos cubiertos por la marca 'Apiretal'.



En particular, aunque reconoce que el renombre de la marca española "ha quedado demostrado", no existe "posibilidad de vínculo" con la marca turca y, por tanto, no puede existir "riesgo de perjuicio o de obtención de una ventaja desleal".



Por otro lado, el fallo sobre el recurso presentado por la sociedad de Turquía anula la resolución de la EUIPO en la medida en que consideraba que existe riesgo de confusión en otra serie de productos, entre los que se encontraban el própolis y el propóleo.



En este caso, el TUE declara que, a pesar de que se trata de productos idénticos, los consumidores "no creerán que proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente" porque el grado de similitud entre los dos signos figurativos es escaso y porque los compradores "prestarán un nivel de atención elevado" al adquirir esos productos.