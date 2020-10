Trump "no está fuera de peligro" pese a salir del hospital, dice su médico

Sean Conley, médico personal del presidente estadounidense, Donald Trump, habla con la prensa en el Centro Médico Walter Reed en Bethesda, Maryland (EE.UU.) hoy 5 de octubre de 2020. EFE/Chris Kleponis

Washington, 5 oct (EFE).- Sean Conley, médico personal del presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció este lunes que el mandatario "no está fuera de peligro" y que se encuentra de hecho en un "terreno no explorado" por otros pacientes de COVID-19 debido al tipo de tratamiento que ha recibido.

En una rueda de prensa poco después de que Trump anunciara que volverá a la Casa Blanca este lunes a las 6:30 pm, hora local, (22.30 GMT), Conley defendió la decisión de darle el alta hospitalaria al presidente después de solo tres días ingresado, en los que ha experimentado al menos dos bajadas de oxígeno.

"No está fuera de peligro aún", y habrá que esperar al próximo lunes para estar seguros de que lo está, aseguró Conley a los periodistas fuera del hospital militar Walter Reed, donde está ingresado el presidente.