Trump hace visita sorpresa a sus seguidores fuera del hospital

Donald Trump sale del Centro Médico Nacional Militar Walter Reed en Bethesda, Maryland, el 4 de octubre.

(Bloomberg) -- La condición de Donald Trump sigue sumida en la confusión por su tratamiento médico para combatir el covid-19. El esfuerzo del presidente por mostrar fortaleza choca con las declaraciones contradictorias de sus médicos, que generan dudas sobre lo pronto que podrá volver a trabajar y reanudar la campaña electoral.

Trump realizó una visita sorpresa a las inmediaciones del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el domingo, saludando a los seguidores allí congregados y dijo en un vídeo publicado en Twitter que ha aprendido mucho sobre virus. “Lo entiendo”, señaló.

Un miembro de su equipo médico, Brian Garibaldi, experto pulmonar de la Universidad Johns Hopkins, anunció en una sesión informativa el domingo que el presidente podría ser dado de alta del hospital el lunes.

Pero el médico de la Casa Blanca, Sean Conley, reveló por primera vez que el presidente recibió oxígeno auxiliar y un medicamento normalmente utilizado en pacientes de covid-19 más graves. Ello suscita interrogantes sobre la condición del presidente mientras se dirige a una fase de la enfermedad en la que la salud de algunos pacientes empeora repentina y drásticamente.

Las preguntas sobre el tratamiento y la recuperación de Trump, así como los llamamientos a una información más completa sobre su salud, surgen en medio de la perspectiva de un brote de mayor alcance en la Casa Blanca y del personal de campaña y los republicanos del Senado, pese a que los asesores de campaña anticiparon que el presidente pronto se reincorporarían.

“Tenemos que confiar en que lo que nos están diciendo sobre la condición del presidente es verdad”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en “Face the Nation”, de CBS, y agregó que está obteniendo información sobre la salud de Trump de la prensa y que Trump está aprobando las declaraciones públicas del equipo médico.

Pero Conley también reveló que el nivel de saturación de oxígeno en la sangre de Trump cayó dos veces desde su diagnóstico, y que el equipo médico del presidente decidió administrar dexametasona, un esteroide utilizado para tratar la inflamación en pacientes con covid. Cuando se le preguntó sobre radiografías y tomografías computarizadas de los pulmones del presidente, Conley dijo que había “algunos resultados previstos” pero nada “de preocupación clínica importante”.

“El presidente no está fuera de peligro”, dijo William Schaffner, médico de enfermedades infecciosas en la Universidad de Vanderbilt. El médico de Trump fue “muy evasivo” al hablar de lo que mostraron los escáneres pulmonares, señaló. Los efectos de la enfermedad en los pulmones de los pacientes a menudo son peores de lo que indican los síntomas externos. “Es una especie de infección oculta”, agregó Schaffner.

Cuando se le preguntó por qué no reveló que Trump había recibido oxígeno durante la sesión informativa del sábado a pesar de las reiteradas preguntas al respecto, Conley dijo: “Estaba tratando de reflejar la actitud optimista” del equipo y del presidente.

El presidente dio positivo por primera vez después de regresar de un evento de recaudación de fondos en su complejo de golf de Nueva Jersey el jueves, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, a los medios el domingo por la noche. Trump hizo una aparición en Fox News el jueves por la noche antes de revelar en Twitter poco después de la medianoche del viernes que había dado positivo.

El asesor principal de la campaña de Trump, Jason Miller, dijo en “Meet the Press”, de NBC, el domingo que Trump pronto estaría “listo para volver a la campaña”. En otra intervención en “This Week”, de ABC, Miller restó importancia a una nueva encuesta de NBC-Wall Street que muestra que Joe Biden, el candidato demócrata, lleva una ventaja de 14 puntos porcentuales a Trump. La campaña es optimista sobre las perspectivas de Trump en los estados clave indecisos para poder alcanzar los 270 votos electorales, señaló.

Nota Original:Trump Recuperates Amid Questions About His Health and Campaign

©2020 Bloomberg L.P.