Tras largo duelo, Charytín se reencuentra y regresa a la TV

NUEVA YORK (AP) — Pocas celebridades han logrado mantenerse vigentes durante décadas como Charytín Goyco, o simplemente Charytín.

A sus 71 años, la llamada “Rubia de América” regresa a la televisión estadounidense como parte del jurado de la nueva competencia de canto de Univision “Tu cara me suena”, cuatro años después de haberse apartado de la pantalla chica tras el deceso de su esposo, el actor puertorriqueño Elín Ortiz.

Fue un período en el que la presentadora, actriz, comediante y cantante dominicana hizo “de todo” — obras de teatro en Puerto Rico, dos películas, campañas comerciales, un espectáculo en el Teatro Nacional en Santo Domingo (“Viuda.com”) — menos televisión.

“El cine eran personajes, el teatro eran personajes, me disfrazaba y yo ya era ‘Teresita’. Pero Charytín, no podía serlo todavía”, explicó la artista en una entrevista reciente vía Zoom desde Miami a propósito de su debut como jueza en el programa, que se estrenó el domingo. "Hace como un año sentí que ¡guá! volví otra vez yo... Como que todos los colores volvieron. Ahí me hablaron para esto, que iba a ser en mayo, y dije ‘¿Sabes qué? Sí’”.

“Tu cara me suena”, que se postergó hasta octubre debido a la pandemia, pone a competir a ocho famosos — Sandra Echeverría, Francisca Lachapel, Chantal Andere, Llane, El Dasa, Gabriel Coronel, Melina León y Pablo Montero — ante un jurado que también incluye a Angélica Vale, Kany García y “Chuy” Navarro del grupo Reik. El programa dominical para toda la familia es conducido por Ana Brenda Contreras y Rafael Araneda, junto con Amara La Negra como conductora backstage.

Charytín, quien se describió con humor como “una lambona” (aduladora), admitió que juzgar a sus colegas es todo un reto para ella — “Yo no puedo decirle ‘te quedó mal’. ¡No puedo!” — pero que tratará de hacer “lo mejor posible” para ganarse su confianza.

Al igual que muchas otras producciones en tiempos de coronavirus, la competencia se graba bajo estrictas medidas de salubridad que incluyen pruebas de COVID-19 dos veces por semana a todos los participantes, dijo. “La verdad es que estamos protegidos, me siento bien en cuanto a eso. Le pido a Dios que no me enferme porque imagínate, pero bueno, yo me protejo”.

Desde que comenzó la crisis sanitaria, contó que su familia ha estado bien excepto por un susto que pasó cuando un sobrino y su esposa embarazada contrajeron el virus, pero que ambos se recuperaron.

Y mientras asumió la cuarentena de manera positiva, dedicándose a cuidarse y aprender cosas nuevas como el uso de Zoom y otras tecnologías, reconoció que “ha sido una enseñanza muy dura para la humanidad, muy dolorosa", y que ha visto amistades perder seres queridos como padres, hermanos, esposas.

“La humanidad va a estar muy triste cuando termine todo. Ahora estamos trancados con miedo... pero cuando todo esté normal, los que han perdido seres amados van a sufrir mucho, mucho”, reflexionó recordando su propio proceso de duelo.

Al preguntarle qué la ayudó a ella a levantarse, mencionó como pilar el amor de sus tres hijos, su mamá y sus hermanas, y el deseo propio de recuperarse.

“Tienes que saber que (la pérdida) es parte de la vida y que tienes que ser agradecido que tú estás vivo al Señor", señaló. “Porque aquella persona se ha ido, tú no puedes ya morir... (decir) ‘ya la vida no vale nada’. Sí, la vida siempre vale. Es TU vida, y es hasta que Dios quiera que estés en la tierra”.

A su regreso a la TV el domingo, Charytín fue recibida con afectuosos mensajes de bienvenida de figuras como Yuri, Gloria Estefan, Ana Bárbara y Lucía Mendez, que la llevaron a las lágrimas frente a las cámaras.

“Estoy contenta que estoy volviendo a Univision a un show muy grande, un show muy bello”, dijo con entusiasmo en la entrevista con AP. “Tengo mucha ilusión de que el público vuelva a verme, y yo también verlos a ellos”.