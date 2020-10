Toni Nadal cree que las condiciones de Roland Garros favorecen a Djokovic

Toni Nadal, antiguo entrenador de su sobrino Rafael, sigue Roland Garros desde Mallorca. Cree que las condiciones de esta edición favorecen especialmente a Novak Djokovic. "Si la pelota está viva Rafael conseguía desbordarle, ahora cuesta más", señala en una entrevista telefónica con la AFP.

Pregunta: ¿Cómo se ha adaptado su sobrino a las especiales condiciones de esta edición -frío, humedad, lluvia y nuevas bolas, más pesadas-?

Respuesta: "He visto a Rafael bastante bien. Llegó con algunas dudas, es el año que ha ido con menos partidos jugados. Eso siempre se nota en la tranquilidad del juego. Contra (Stefano) Travaglia ya jugó bien en tercera ronda y ayer (Sebastian Korda) hacía bastante viento para hacer una valoración exacta".

P: ¿Qué cambios intenta introducir en su juego?

R: "Aunque las condiciones varíen tienes que imponer tu estilo de juego. Lo que pasa es que el punto necesita más preparación. En las otras ediciones Rafael tenía una gran efectividad con puntos de menos de nueve bolas. Aquí el punto se alarga un poco más. El golpe liftado no es tan efectivo. Como todos, el recurso de la dejada lo emplea un poco más".

P: ¿Quién cree que son los principales favoritos?

R: "Djokovic, Rafael y Thiem, aunque ayer fue normal que perdiera los nervios (cinco sets ante Hugo Gaston). Su golpe es muy eficaz cuando pega con intensidad, pero aquí no era tan bueno y había la posibilidad de hacerle un juego más variado".

P: Djokovic parece haberse adaptado perfectamente al Roland Garros otoñal.

R: "Está muy consistente, creo que es al que más le favorecen las bolas que se están empleando. La bola tiene un gran control, hay que desbordarle y cuesta. Si la pelota es viva Rafael conseguía hacerlo en Roland Garros, ahora cuesta más".

P: El próximo rival de Nadal es Jannick Sinner, de 19 años, primer debutante en cuartos desde su sobrino en 2005.

R: "Está llamado a ser uno de los mejores de la siguiente generación, es un claro aspirante al futuro número 1. Será difícil pero Rafael tiene habilidades y capacidades para ganar. Ayer contra (Alexander) Zverev fue bastante superior en todo momento. Zverev no jugó a un gran nivel, pero Sinner es un muy buen jugador".

P: ¿Cree que Diego Schwartzman tiene opciones de dar el gran golpe?

R: "Los tres que te nombré son un poco más aspirantes, pero él también. Es de los mejores del mundo y no sería una sorpresa que ganara. Además es un chico muy educado y agradable cuando entrenas. Quiero que gane Rafael, iba a decir que sino me gustaría que ganara él, pero está Pablo Carreño también, que es español. Schwartzman me cae muy bien y creo que a todo el mundo".

P: Carreño está con mucha confianza tras la semifinal del US Open.

R: "Estuvo cerca de ganar a Zverev. Es capaz de ganar a todo el mundo. Con Rafael, por el hecho de ser español, le ha costado más, pero es un gran jugador".

pm/mcd